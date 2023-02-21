Deprem stresi hamileliğinizi nasıl etkiler?

Uzun süre devam eden yüksek düzeyde stres, yüksek tansiyon ve kalp hastalığı gibi sağlık sorunlarına neden olabilir. Hamilelik sırasında stres, erken doğmuş (gebeliğin 37. haftasından önce doğmuş) veya düşük doğum ağırlıklı bebek sahibi olma şansını artırabilir. Çok erken veya çok küçük doğan bebekler sağlık sorunları açısından yüksek risk altındadır.

HAMİLELİKTE STRESE NE SEBEP OLUR?

Stresin nedenleri her kadın için farklıdır, ancak bazı yaygın nedenler şunlardır:

Sabah bulantısı, kabızlık, yorgunluk veya sırt ağrısı gibi hamilelik rahatsızlıklarıyla baş etmek.

Ruh halinizin değişmesine neden olabilecek hormonlarınızdaki değişiklikler. Ruh hali değişimleri, stresle başa çıkmayı zorlaştırabilir.

Doğum ve doğum sırasında neler bekleyeceğiniz veya bebeğinize nasıl bakacağınız konusunda endişeli hissetmek. Çalışıyorsanız, iş görevlerini yönetmeniz ve ekibinizi doğum izni alacağınız zamana hazırlamanız gerekebilir.

Eşiniz veya ailenizle ilgili sorunlar ya da yeterince destek görmediğinizi hissetmek.

Ne tür stres gebelik sorunlarına neden olabilir? Bu tür streslere sahipseniz mutlaka doktorunuz ile görüşün:

Olumsuz yaşam olayları: Bunlar boşanma, ciddi hastalık ya da ailede ölüm ya da işini ya da evini kaybetmek gibi şeylerdir.

UZUN SÜRELİ STRES: Kronik stres olarak da adlandırılan bu stres türü, uzun süre yaşadığınız stresli olaylardan kaynaklanabilir.

DEPRESYON VEYA KAYGI: Depresyon, üzüntü duygularına ve yapmaktan hoşlandığınız şeylere ilgi kaybına neden olan tıbbi bir durumdur. Nasıl hissettiğinizi, düşündüğünüzü ve davrandığınızı etkileyebilir ve günlük yaşamınıza müdahale edebilir. Anksiyete, olabilecek şeylerden endişe duyma veya korkma duygusudur. Her iki durum da kendinize ve bebeğinize bakmanızı zorlaştırabilir. Depresyon ve anksiyete yaygındır ve tedavi edilebilir, bu nedenle kendinizi depresif veya endişeli hissediyorsanız sağlayıcınızla konuşun. Hamilelikten önce bu durumlara sahipseniz, ilaçları kesmeden veya almaya başlamadan önce doktorunuzla konuşun. Aniden durmak sizin ve bebeğiniz için ciddi sorunlara neden olabilir. İlaç almayı bırakmanız veya ilaçları değiştirmeniz gerekirse, sağlık uzmanınız değişiklikleri güvenli bir şekilde yapmanıza yardımcı olabilir.

HAMİLELİKLE İLGİLİ STRES: Bazı ebeveynler hamilelikle ilgili ciddi stres hissedebilir. Hamilelik kaybı, bebeklerinin sağlığı veya doğum ve doğumla nasıl başa çıkacakları veya ebeveyn olma konusunda endişeli olabilirler. Bu şekilde hissediyorsanız, sağlık uzmanınızla konuşun.