Depremde enkazda kalıp hayatını kaybeden polis, rehber ve market sahibi Ordu’da toprağa verildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde görev yapan özel harekat polisi Ersin Baykuş, depremde yıkılan evinin enkazının altında kaldı. Arama-kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu Baykuş'un, cansız bedeni enkazdan çıkarıldı. Bölgeye giden yakınları Ersin Baykuş'un cenazesini alarak, memleketleri Ordu'nun Çamaş ilçesine getirdi. Baykuş için Çamaş Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Törene Çamaş Kaymakamı Enes Özkan, Çamaş Belediye Başkanı Mahmut Ayparçası, Ordu İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, yakınları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Baykuş, cenaze namazının ardından toprağa verildi. Ersin Baykuş'un bekar olduğu öğrenildi.