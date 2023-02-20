Depremde yaralanan çocuklar hastanede eğitimlerine tekrar başladı

Tüm ülkeyi derinden etkileyen ve 11 ilimizde birçok yıkıma yol açan Kahramanmaraş depremlerinin ardından Adıyaman'da yalanan ve Mardin'de tedaviye alınan 6 depremzede çocuk eğitimlerine kaldıkları yerden hastane odalarında başladı.

DHA Giriş Tarihi: 20.02.2023 14:29 PAYLAŞ ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller dışında 71 ilde öğrenciler bugün dersbaşı yaptı. Adıyaman'da depremlerde yaralanarak hava ve kara yoluyla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen 6 çocuğun tedavi gördükleri odalar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatıyla okula dönüştürüldü. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Süt Çocuğu Servisi'nde tedavisine devam edilen Adıyaman Yavuz Sultan Selim İlkokulu 1'inci Sınıf öğrencisi Elif Kübra Toprak (7), gönüllü sınıf öğretmeni İbrahim Halil Akson ile eğitime başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mehmet Kabak, hastane odasında eğitime başlayan Elif Kübra Toprak'ı ilk ders gününde yalnız bırakmadı.



OKULLARDA 529, HASTANELERDE 6 DEPREMZEDE ÖĞRENCİ DERSBAŞI YAPTI

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, il genelindeki okullarda 529, hastanelerde ise 6 depremzede öğrencinin bugün dersbaşı yaptığını söyledi. Demir, "Kahramanmaraş merkezli depremde vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milli Eğitim Bakanımız, bakan yardımcılarımız, daire başkanlarımız ve il müdürlerimiz depremin ilk gününden itibaren sürekli alandaydı. Bugün de Mardin genelinde an itibarıyla 529 depremzede öğrencimiz kayıt yaptırdı. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde biri temel eğitim, 3'ü ortaöğretim olmak üzere 4 öğrencimiz şu an tedavi görüyor. Kızıltepe'de yine aynı şekilde 2 öğrencimiz var. Öğretmenlerimiz hastane odalarında bu çocuklarımızın eğitimine başladılar. KYK yurtlarında, otellerde, öğretmen evlerimizi de aynı şekilde çocuklarımızın kayıtlarını aldık. Okul öncesi çocuklarımız için de sınıflarımızı açıyoruz. Bu konuda hastane yönetimine, İl Sağlık Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Bize bu desteği verdiler, bu kolaylığı sağladılar. Çocuklarımızın eğitimine aksatmadan devam ettireceğiz. Bir nebze de olsa yaralarını sarmaya çalışacağız. Rabbim beterinden korusun inşallah." dedi.