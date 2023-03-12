Depremde yaralanan hayvanlar için tedavi merkezi kuruldu

Depremde yıkılan binalarda çok sayıda hayvanın da yaralandığına işaret eden Bozkurt, sahra hastanesi şartlarında kurdukları hayvan kurtarma ve tedavi merkezi sayesinde çok sayıda evcil hayvanın tedavisini yaptıklarını dile getirdi.

Talep eden vatandaşlara mama desteği de sağladıklarını belirten Bozkurt, tedavisi tamamlanan sahipli hayvanları sahiplerine teslim ettiklerini, diğer hayvanları ise sahiplendirdiklerini aktardı.

Bozkurt, hayvan tedavi merkezinin yanındaki manejde de depremzede çocuklara atlarla rehabilitasyon programı uyguladıklarını sözlerine ekledi.