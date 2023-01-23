Depremde yaralı halde sığındı, ailesini buldu! "Mestan'a anne şefkatiyle bakıyorum"

Elazığ'da 3 yıl önce meydana gelen merkez üssü Sivrice ilçesi olan 41 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 1600 kişinin yaralandığı 6,8 büyüklüğündeki depremden hayvanlar da etkilendi. Depremde, kent genelinde 206 küçükbaş ve büyükbaş hayvan telef oldu, kimi sahipsiz hayvanlar çeşitli yerlerinden yaralandı.

Üniversite Mahallesi'nde kırtasiyecilik yapan Yıldız da depremin ardından ayağı aksayarak iş yerinin kapısına gelen bir kediyi, bitkin ve soğuktan üşümüş halde görünce onun da depremzede olduğunu düşündü ve barınması için iş yerine aldı.

Yaklaşık bir hafta iş yerinde barındırdığı, süt ve mamayla beslediği kedinin ayağındaki aksamanın geçtiğini gören Yıldız, tekrar sokağa saldığı hayvanın kendisini bırakmaması üzerine karton kutudan yuva yaptığı "Mestan"a iş yerinde bakmaya başladı.