Depremden etkilenen can dostları için çalışıyorlar! Birkaç gün önce doğan "Kül" enkazdan kurtarıldı

"Enkazdan çıkan hayvanların ilk müdahalesini bu hastanede yapıyoruz. Kırılma ya da ezilme gibi durumlarda yakın illerdeki hayvan hastanelerine sevk ediyoruz. 10 günde 800 hayvana müdahale ettik. Bazılarını tedavi ettik, bazıları da çok aç ve susuzdu. Onları da sahiplendik. Evleri yıkılan ve başka şehirlere giden insanlar ağlayarak hayvanlarını bize bıraktı. Onlara yeni düzenlerini kurduklarında can dostlarını geri vereceğiz."

HAYTAP gönüllüsü Petek Nur Sezer de enkazda bulunan henüz birkaç gün önce doğmuş kediye bir haftadır kuvözde baktığını belirtti.

Kediyi biberonla beslediğini ifade eden Sezer, "Kül" adını verdiği bu hayvanı sahiplendiğini dile getirdi.