Depremden kurtulan otizmli genç depremzedeler için çalışıyor

Antakya'da yaşayan Gülnaz ailesinin evi, Kahramanmaraş depremlerinden sonra hasar görünce Mersin'e yakınlarının yanına geldi. Ailenin otizmli çocuğu Cemil Gülnaz (23), yardım etmek isteyince ailesinin de desteğiyle depremzedeler için oluşturulan koordinasyon merkezinde çalışmaya başladı. Toplanan yardımların ulaşabilmesi için çaba harcayan Gülnaz, "Bu beni çok mutlu ediyor. Depremzedelere yardımcı olmak istedim" dedi.

DHA Giriş Tarihi: 15.02.2023 11:35 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 11:37 PAYLAŞ ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli iki depremin en çok etkilediği kentlerden Hatay'da birçok aile, evlerini terk edip, başka illere gitti. Depremde, merkez Antakya ilçesinde evleri zarar gören Gülnaz ailesi de Mersin'in Erdemli ilçesine gelerek yakınlarına sığındı. Rıza-Zeynep Gülnaz çiftinin otizmli oğlu Cemil Gülnaz, ailesine yardım çalışmalarına katılmak istediğini söyleyince, Erdemli Kaymakamlığı ve Erdemli Belediyesi'nce oluşturulan koordinasyon merkezinde görev aldı. Depremzedeler için toplanan yardımların ulaşabilmesi için çaba harcayan Gülnaz, çalışmalarda aktif olarak görev alıyor.



'EVDE BOŞ DURMAK İSTEMEDİM'

Felaketin ardından evde oturmak istemediğini belirten Cemil Gülnaz, "Deprem anında ailem ile Antakya'daki evimizdeydik. Depremin ardından Erdemli'ye dayımın yanına geldik. Evde boş durmak istemedim. Sabah erkenden koordinasyon merkezine geliyorum. Gelen yardımların düzenlenmesinde gönüllü olarak çalışıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Depremzedelere yardımcı olmak istedim. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğim" dedi.