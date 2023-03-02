Depremin 22. gününde enkazdan canlı kurtarılan mucize! Aleks yeni hayatına adım attı

Akcurun Mahallesi'nde yaşayan Murat Arıcı, dün, üstü samanlık altı da ahır olarak kullanılan 2 katlı binanın yıkılması sonucu enkazda kalan husky (Sibirya kurdu) cinsi köpeğinin sesini duyunca kurtarma ekiplerinden yardım istedi.

Aleks'i enkazdan çıkaran HAYTAP gönüllüsü Osman Polat, AA muhabirine, depremlerde hayvanların da büyük zarar gördüğünü hatırlattı.

Afetin 22. gününde köpeği enkazdan sağ çıkarabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Polat, "Enkazda yapılan dinlemede köpeğin canlı olduğunu anladık. Alan çok küçüktü, enkazın altında kalmıştı. Küçük bir delik vardı köpeğin sadece burnu sığacak şekilde bir delikti. Orayı keserle kazdım, elimle bayağı açarak demirleri kestik. Köpeğe bir şekilde ulaştım." diye konuştu.