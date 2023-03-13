Depremin gölgelediği yüzleri "gölge oyunu" ile güldürmeye çalışıyor

Özdemir, oyunun sonunda atölye çalışması yaptıklarını ifade ederek, "Bu doğrultuda özellikle çocukların etkileşim içinde bu deneyimi yaşamalarını istiyoruz. Karagöz perdesi 7'den 70'e herkesi etrafında topluyor. Orada anlatılan dramatik kurguyu izlemek istiyorlar. Seyirci olarak hep beraber o anı yaşıyor. Biz de Karagöz aracılığıyla bir şeyler anlatmaya, mesaj vermeye çalışıyoruz." dedi.

DEPREMZEDE ÇOCUKLAR ETKİNLİĞİ KEYİFLE İZLİYOR

Gölge oyununu izleyen çocuklardan Alper Özkan da daha önce çizgi filmini izlediği Hacivat ve Karagöz'ü canlı performansla seyretmenin kendisi ve arkadaşlarını mutlu ettiğini dile getirerek, "Hacivat ve Karagöz güzel bir sanat. Eski zamanlarda eğlenmek için izlerlermiş. Gölge oyununu ben de denedim, çok güzeldi." diye konuştu.

Kürşat Öz ise oyundaki karakterlerin birbirlerine yaptığı şakalara güldüğünü söyledi.

Beren Mercan da Hacivat ve Karagöz ile ilk kez karşılaştığını, daha önce hiç bir ortamda izlemediğini aktardı.

Mercan, gölge oyunu etkinliğinin konakladıkları yurtta sık sık düzenlenmesini istediğini de sözlerine ekledi.