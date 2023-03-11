Depremzede aileden sevinç gözyaşları: Bebeğine 40 günlükken kavuştu!

"ANNE VE BABANIN HATAY'DA OLDUĞUNU ÖĞRENDİK"

Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit ise Yunus Umut bebeğin tedavisi devam ederken sosyal hizmet uzmanlarıyla sürekli hastanede bulunduklarını, tedavinin ardından bebeği hastaneden aldıklarını anlattı.

Çocukları aileleriyle buluşturmak için DNA örneği istediklerini aktaran Koçyiğit, "Anne ve babanın Hatay'da olduğunu öğrendik. Anne ve babanın kan örneklerinin Adli Tıp'a teslim edilmesini istedik. Kan örnekleri eşleşti. Bu eşleşme sonrasında babaya buraya gelip çocuğunu alabileceğini söyledik." diye konuştu.

"BÜTÜN ÇOCUKLARIMIZIN DNA TESTİNİ ALDIK"

Sürecin tamamlanmasının ardından mahkemece Yunus Umut için alınan koruma kararının kaldırıldığını aktaran Koçyiğit, kolluk kuvvetleri eşliğinde bebeği anne ve babasına teslim ettiklerini bildirdi. Ailenin Konya'da yaşadığını, çocuğun gözetimi için "Çocuklar Güvende" programı kapsamında Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne yazı yazacaklarını belirten Koçyiğit, şunları kaydetti:

"Çocuğumuzu ve ailemizi Konya'da takip edeceğiz. Ankara'da DNA testi yapıp ailesiyle, babasıyla kan örneklerini eşleştirdiğimiz 9'uncu çocuğumuz oldu. Buradaki bütün çocuklarımızın DNA testlerini aldık, örneklemeleri Adli Tıp'tadır. Diğer illerdeki arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz.

Hangi bölgeden çocuklar enkaz altından çıktıysa o bölgelerdeki çalışmalarımızın karşılığında bugün de gördüğünüz gibi anne-babayla birlikte çocuğumuzu eşleştirdik. Bundan sonra da bu şekliyle tamamen yasal zemin üzerinde hem biz hem sağlık hem kolluk hem de adli süreçlerle birlikte çocuklarımızı aileyle buluşturuyoruz. Bu süreçlerin dışında çocukların başka bir şekilde 3'üncü, 4'üncü şahıslara teslim edilmesinin mümkün olmadığını sizler de gördünüz."

"ŞU AN İTİBARIYLA 0-1 YAŞ ARALIĞINDA 11 ÇOCUĞUMUZ VAR"

Koçyiğit, bir gazetecinin "Ankara'daki kurumunuzda kaç depremzede çocuk yaşıyor?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Kurumda kalan çocuk sayımız farklıdır. Her gün azalıyor. Şu an itibarıyla 0-1 yaş aralığında 11 çocuğumuz var. Onunla birlikte bir de yakınlarına teslim ettiğimiz 29 çocuğumuz var. Orada da takip ettiğimiz süreç bu sıfır yaş grubu gibi. 5 yaş üzerinde kendisini rahatlıkla ifade edebilen, akrabalarını tanıyan, aynı zamanda MERNİS, milli eğitim sitemi ve diğer sistemlerle birlikte Bakanlığımızın kurduğu yüz tanıma sistemiyle eşleştirme yaparak teslim ettiğimiz çocuk sayımız da 29'dur."