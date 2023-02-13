Depremzede çocuklara uzmanlardan "psikodestek"

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilin etkilendiği depremlerin ardından bölgede bir yandan arama kurtarma çalışmaları sürürken, bir yandan da halkın moral ve motivasyonunun yüksek tutulması için çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda ikinci depremin merkez üssü olan Elbistan ilçesinde Aksaray Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince "psikodestek" çadırlarında çocuklara yönelik etkinlikler düzenleniyor.

Pınarbaşı Mesire Alanı'ndaki AFAD çadırlarını Türk bayrakları ve balonlarla süsleyen ekipler, çocuklarla oyunlar oynayıp, kitap okuyor.

Elbistan'daki çadırda görevli sosyal çalışmacı Nevin Güneş, depremden etkilenen çocuklar için oyun odası gibi bir organizasyon oluşturduklarını söyledi.