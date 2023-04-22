Depremzede çocukların çikolataları Sivas’taki meslek lisesi öğrencilerinden!

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, lisenin öğretmen ve öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen çocukları unutmadı.

Okulun öğretmen ve öğrencileri, doğal malzemelerle ürettikleri çikolataları, Hataylı depremzede çocuklara gönderdi.

UNESCO tarafından 2023'ün "Aşık Veysel Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla ünlü ozanın resminin olduğu ambalajlarla paketlenen çikolatalar, Hatay'da çocukların ağzını tatlandıracak.