Depremzede çocukların kuklalarla yüzleri güldü! Yaptıkları gösterilerle kalpleri ısıttılar...

"Arkadaşlarımız bizi arayıp 'Çadır kentler kuruldu, çocuk oyun alanları var. Gelmek ister misiniz? Destek olmak ister misiniz?' dediler. Biz de hemen atladık geldik. Çocuklar için kukla ve Karagöz-Hacivat gösterimimiz var. Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle hazırladığımız iki oyunumuz var. Karagöz ve 'Bavulumda Kuklalar' gösterileri. Onları da burada çocuklarla buluşturmak için geldik. Elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz."