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Depremzedeler için 'Ramazan sokağı' açıldı

Kayseri'de kalan depremzedeler, kaldıkları yurdun bahçesinde kendileri için açılan Ramazan Sokağı'nda doyasıya eğlendi. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Melikgazi Yurdunda kalan depremzede aileler için “Ramazan Sokağı” açıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 15.04.2023 09:41
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DEPREMZEDELER İÇİN ’RAMAZAN SOKAĞI’ AÇILDI

Birbirinden eğlenceli aktivitelerin yapıldığı sokakta, depremzede aileler iftarın ardından unutulmaz akşam yaşadı. İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da depremzede vatandaşları yalnız bırakmayarak, eğlencelerine ortak oldu.

HACİVAT-KARAGÖZ GÖSTERİSİ YAPILDI

Lokma, pamuk şeker, şeker macunu, Ramazan şerbetinin ikram edildiği sokakta, Hacivat-Karagöz gösterisi de yapıldı. Aileler ve çocuklar geleneksel çocuk oyunları ile eğlenceli vakit geçirirken, ilahi konseri de verildi.

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