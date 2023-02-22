Depremzedeler üşümesin diye gece gündüz çalışıyorlar

Kahramanmaraş merkezi yaşanan ve 11 ilde etkili olan depremlerin ardından yaraların sarılması için Türkiye geneli başlatılan yardım seferberliği Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde de devam ediyor. Deprem bölgesinden gelen 800 kişiye ev sahipliği yapan ilçe, bölgede kalanlar için de desteklerini sürdürüyor.