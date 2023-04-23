Depremzedelere hem mesleğini öğretiyor hem saç kesim hizmeti veriyor

Kursta kadınlara usta öğretici tarafından kuaförlüğün incelikleri öğretiliyor. Usta öğretici Nuray Akkuş, depremzedelere yardım amaçlı saç kesimi yaptığını söyledi.

MORAL OLARAK İYİ HİSSEDİYORLAR

Depremzedelerin kendilerini iyi hissetmesi için çadır kuaförü açtıklarını anlatan Akkuş, şöyle devam etti:

"Çadırın buraya kurulması yardım amaçlı ve depremzedelerin moralleri düzelsin diye buradayız. Bir ay oldu. Öğrencilerime kuaförlüğü de öğretiyorum. Herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Moral olarak çok iyi hissettiler kendilerini. İyi gidiyor."

Çadır kentte kalan ve kuaförlük öğrenmek isteyen kursiyerlerden Reyhan Sümeroğlu da depremde evlerinin orta hasar aldığını söyledi. Kuaförlüğe merakı olduğunu belirten Sümeroğlu, "Yapmak istediğim bir meslek bu, ilgim var. Öğreniyorum ve öğrenmek istiyorum. 1 aydır kaş, bıyık almayı öğrendim. Saç kesimini ise daha yeni öğreniyorum." diye konuştu.