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Dermatolog anlattı: Bu 4 şeyi cildinize yapmayın

makyaj süngerini düzenli olarak yıkamamak, makyajla uyumak, güneş kremini sürmeyi unutmak... Hepimiz cildimize zaman zaman yapmamamız gereken şeyleri yapıyoruz gibi görünüyor. Dermatolog Dr. Shereene Idriss Tiktok hesabından yaptığı bir paylaşımda cildine asla uygulamayacağı şeyleri ve durumların cilde verdiği zararlardan bahsetti. İşte bir dermatoloğa göre cildi korumanın yolları...

Giriş Tarihi: 06.01.2024 10:19
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DERMATOLOG ANLATTI: BU 4 ŞEYİ CİLDİNİZE YAPMAYIN

Dermatolog Dr. Shereene Idriss, cildine asla yapmayacağı 4 şeyi takipçileri ile paylaştı. İşte bir cilt doktoruna göre cilde uygulanmaması gerekenler...

CİLT TEMİZLEME BEZLERİ TEK KULLANIMLIK OLMALI



Dr. Idriss'e göre cilt temizleme bezleri iki gün üst üste kullanılmamalı. Dermatolog, her yüz yıkama işleminden sonra temiz bir cilt bezi kullanılmasının cilde çok daha iyi geldiğini ve ancak doğru bir cilt temizliğine bu şekilde başlanıldığının altını çiziyor.

GÖZENEK VAKUMU VE SİYAH NOKTA TEMİZLEME ALETİ KULLANILMAMALI

Cilt uzmanına göre bu aletler, siyah noktaları temizleme konusunda kontrolü kaybettiriyor. Bunlar yerine doğal içerikli yüz temizleme maskeleri ve ardından cilt sıkılaştırıcı tonikler kullanabilirsiniz.

SON KULLANMA TARİHİ GEÇEN GÜNEŞ KREMLERİNİ ATIN



Güneş koruyucu kremleri sadece yazın değil, kış mevsiminde de kullanmamız gerektiğini uzman isimler sık sık hatırlatıyorlar. Dermatologlar, güneşin uzun vadeli zararlarını önlemek için boyun, yüz, göğüs, eller, kollar ve hatta göz kapaklarına bile güneş koruyucu kremin sürülmesini öneriyorlar. Ancak son kullanma tarihi geçmiş güneş koruyucu kremler, özelliklerini kaybeder ve cilt hasarı riskini artırır. Bu yüzden Dr. Idriss son kullanma tarihi geçen kremlerin hemen çöpe atılması gerektiğini söylüyor.

TEKRAR BOTOKS YAPTIRMADAN ÖNCE DİKKAT!

Tekrar botoks yaptırmadan önce, mimiklerinizin geri gelmesine izin verin. Dr. Shereene Idriss, genç yaşta botoksa başlayanların bu konuya dikkat etmesi gerektiğinin altını çiziyor. Tüm hayatınız boyunca dümdüz ve katı bir şekilde bakmak istemiyorsanız, tekrar eden botoks için acele etmeyin.

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