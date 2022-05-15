Dibi tutan tencere problemini bitiriyoruz! Tencerenin için biraz damlatın ve…

Dibi tutan tencereleri temizlemek, düşündüğünüz kadar zor olmayabilir. Önemli olan, birkaç malzemeyi bir araya getirebilmektir. Bu sayede dibi tutmuş tencereler kabus olmaktan çıkabilir. İşte o püf noktası…
Ocakta unutulan yemekler ya da yemeği ısıtırken uzun bekleme süresi, yemeğin tencerenin dibinde tutmasına neden olur. Bu nedenle birçok kişinin tel kullanarak çıkardığı bu lekeleri ortada kaldırmak için ise aslında birkaç doğal ürün formülasyonuyla çok uğraşmadan temizleyebilirsiniz.
KARBONAT
Yıllardır birçok noktada kullanılan karbonat, tencere temizliğinde de en iyisini sunuyor. Tencerenin büyüklüğüne oranla 1 - 2 çay bardağı karbonatı, tencereye döktükten sonra 3 - 4 su bardağı suyu içerisine ilave edin. Ardından ocakta kaynatmaya başlayın. Karbonatlı su, kaynamaya başladığında tencere dibindeki lekeler ve kalıntılar büyük oranda yumuşayarak çıkmaya başlayacaktır.
SİRKE
Sirkenin gücü, birçok noktada olduğu gibi dibi tutmuş tencelerde de oldukça etkili. 1 su bardağı sirkeye 2 su bardağı su ekleyerek tencereye alın. İçerisine karbonat da ekledikten sonra 15-20 dakika boyunca kaynatın. Ardından biraz ovalayarak tüm bu işlemlerin ardından tamamen tertemiz bir tencereye kavuşabilirsiniz.
LİMON VE TUZ
Limon ve tuzun asidik özellikleri bir araya geldiğinde oldukça etkili bir temizlik sunar. Bu işlemi uygularken kaynatma zorunluluğu olmadan kalıntıları ortadan kaldırabilirsiniz. 1 yemek kaşığı tuz ve 2 yemek kaşığı limon suyunu tencereye aldıktan sonra karıştırın. Ardından 30 dakika boyunca bu karışımı tencerede bekletin. Bir sünger ile tencereyi ovalayarak yıkayın.