Dibi tutan tencere problemini bitiriyoruz! Tencerenin için biraz damlatın ve…

Dibi tutan tencereleri temizlemek, düşündüğünüz kadar zor olmayabilir. Önemli olan, birkaç malzemeyi bir araya getirebilmektir. Bu sayede dibi tutmuş tencereler kabus olmaktan çıkabilir. İşte o püf noktası…

Ocakta unutulan yemekler ya da yemeği ısıtırken uzun bekleme süresi, yemeğin tencerenin dibinde tutmasına neden olur. Bu nedenle birçok kişinin tel kullanarak çıkardığı bu lekeleri ortada kaldırmak için ise aslında birkaç doğal ürün formülasyonuyla çok uğraşmadan temizleyebilirsiniz.