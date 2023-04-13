Dibi tutmuş tencereyi 5 dakikada eski haline çeviriyor! İşte yanmış tencerelere kesin çözüm

Basit malzemelerle ayıracağınız beş dakikanız varsa dibi tutmuş tencerelerinizi ilk günkü parlaklığına kavuşturmak çok kolay! İşte o yöntemler…

KARBONAT VE SİRKE MUCİZESİ

Öncelikle dibi tutan tencerenizin tüm yüzeyini kaplayacak şekilde içerisine sirke dökün. Elma veya üzüm sirkesi gibi tüm çeşitler bu işlem için uygundur. Arından içerisine 1 kaşık karbonat ve 1 bardak su koyarak harlı ateşin üzerine alın. Kaynayana kadar bekleyin, lekelerin çıktığını göreceksiniz.





Ocaktan alıp içerisindeki suyu dökün, kalan kalıntılar için süngerin sert tarafını veya ovma teli kullanabilirsiniz. Bu noktada bulaşık deterjanı, cif veya toz deterjandan sizin için uygun olanı seçerek kalıntıları ovun. Ardından tencereyi iyice durulayıp son bir defa kullanmadan önce yıkayın. Tencerenizin ilk günkü haline döndüğünü göreceksiniz.

BULAŞIK TABLETİ KULLANIN





Oldukça pratik ve hızlı olan bu yöntem için tek ihtiyacınız olan bir adet bulaşık tableti ve sudur. Hızlı bir çözüm arayanlar tencerenin içerisine bulaşık tabletini yerleştirin. Ardından üzerini geçene kadar kaynar su dökün ve ocağa alıp kaynatın. Kaynama süresince kapağını kapatırsanız daha hızlı sonuç alırsınız. Ardından tüm lekelerin çıktığını ve suyun bulandığını göreceksiniz. Pis suyu lavaboya döküp kalıntıları sünger yardımıyla kolayca çıkarabilirsiniz.

Eğer aceleniz yoksa aynı işlemi kaynatmadan da uygulayabilirsiniz. Yine aynı şekilde bulaşık tabletini koyup üzerini geçene kadar sıcak su ilave edin. 2-3 saat bekledikten sonra tüm lekelerin çıktığını göreceksiniz.

TUZ VE LİMONLA LEKELER KAYBOLUYOR





2 yemek kaşığı tuz ve 2 yemek kaşığı limon suyunu tencerenizin içerisine dökün. İyice karışmalarını sağlayıp 15 dakika bekletin ve tüm lekelerin çıktığını göreceksiniz. Daha inatçı ve yoğun lekelerde miktarları aynı oranda arttırarak daha fazla karışım elde edebilirsiniz.