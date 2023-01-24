Diş gıcırdatma nasıl önlenir? İşte en etkili yolu...

Bazı kişilerin neden uykularında dişlerini gıcırdattığına dair net bir açıklama yok ancak Ulusal Sağlık Derneği (NHS), bruksizmin stres, sigara, kaygı, horlama, uyku apnesi ve çok fazla alkol veya kafein tüketimi ile ilişkili olduğunu açıklıyor. Diş gıcırdatmasını önlemenin en yaygın yollarından biri ağız koruyucusu kullanmaktır. Mayo Kliniği , ağır koruyucusunun bruksizmi önlediğini ancak ortaya çıkma sebebini ortadan kaldırmadığını belirtti.
BRUKSİZMİ ÖNLEMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER…
- Gün içinde dişlerinizi gıcırdatıyorsanız, bunu engellemek için dilinizin ucunu dişlerinizin arasına koyun.
- Sakız çiğnemekten kaçınmalısınız çünkü çeneleriniz kenetlenmeye alışır ve bu siz uyurken istemsiz bir şekilde çene kaslarınızı hareket ettirerek diş gıcırdatmaya neden olur.
- Yatmadan önce yanaklarınızın kenarlarına ılık bir bez koyarak çene kaslarınızı gevşetin.
- Geç saatlerde kafein almamaya özen gösterin.
- Sebebin stres veya kaygı olduğunu düşünüyorsanız mutlaka bir psikolog veya psikiyatristten destek alın.