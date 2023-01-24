Diş gıcırdatma nasıl önlenir? İşte en etkili yolu...

Bazı kişilerin neden uykularında dişlerini gıcırdattığına dair net bir açıklama yok ancak Ulusal Sağlık Derneği (NHS), bruksizmin stres, sigara, kaygı, horlama, uyku apnesi ve çok fazla alkol veya kafein tüketimi ile ilişkili olduğunu açıklıyor. Diş gıcırdatmasını önlemenin en yaygın yollarından biri ağız koruyucusu kullanmaktır. Mayo Kliniği , ağır koruyucusunun bruksizmi önlediğini ancak ortaya çıkma sebebini ortadan kaldırmadığını belirtti.

BRUKSİZMİ ÖNLEMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER…