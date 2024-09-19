Diyette Lahmacun Yenir Mi? Diyet Yapan Biri Kaç Lahmacun Yiyebilir?

Karbonhidrat ve yağ oranı yüksek olduğu için diyette lahmacun yenir mi sorusu önemlidir. Haftada bir kez olması koşuluyla yemekte herhangi bir sakınca yoktur. Ancak bunu sık tekrarlamak istenen hedefe ulaşmayı geciktirebilir. Lahmacunu az yağlı ve bol yeşillik ile birlikte tüketmek, metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olabilir. Bu ise alınan kaloriyi hızlı yakmayı sağlar. Diyetteyken kaç tane lahmacun yenir ve kilo aldırır mı mutlaka bilinmelidir.

Diyette Lahmacun Yenir mi?

Lahmacun, ince bir hamurun üzerine özel olarak hazırlanan harcın sürülmesi ve daha sonra fırında pişirilmesi ile yapılan bir yemektir. Hamuru sadece, un, tuz ve sudan oluşurken, harcı ise kıyma, soğan, sarımsak, maydanoz, salça, yağ, isot ve karabiber kullanılarak yapılır. Harcın kıvamlı olması için yüksek oranda yağ ilave edilir. Ek olarak, yağlı kıymanın kullanılması bu miktarı daha da artırır. Bu yüzden, diyet yapan birinin lahmacunu bu şekilde tüketmesi zararlı olabilir. Tipik bir küçük boy lahmacun 118 kalori, orta boy 177 kalori ve büyük boy ise 220 kaloridir. Kilo vermek isteyenlerin günde 1000-1200 kaloriden fazla almaması gerekir. İdeal kilosunu korumak isteyenler için bu rakam 1600-1700'dür. Tam tersine kişi kilo almak istiyor ise günlük en az 2000 kalori almalıdır. Tercih edilen boyuta göre lahmacunun kalorisini hesaplamak, günlük sınırı aşmamak açısından önemlidir. Diyetteki bir kişinin haftada bir kere lahmacun yemesinde herhangi bir sorun yoktur. Eğer fazla tüketilir ise diğer öğünlerin porsiyonlarını küçültmek yeterlidir.

Diyet Lahmacun Kaç Kalori Eder?

Evde, kepekli un ve az yağ kullanarak da son derece lezzetli lahmacunlar yapmak mümkündür. Bu, hem daha sağlıklı hem de düşük kalorili olmasını sağlar. Ayrıca yağ seçimi yaparken zeytinyağını tercih etmek daha iyi olabilir. Kıymasının yağsız olmasına ayrıca dikkat edilmesi gerekir. Yüksek yağ, karbonhidrat ve tuzdan kaçınıldığı takdirde lahmacun, diyet yapanlar için daha uygun bir hale gelir. Büyük boy diyet lahmacunun kalorisi en fazla 180-200 arasındadır. Bu oranlar, hamurun kalınlığına ve büyüklüğüne göre biraz değişebilir. Son olarak, her ne kadar diyet lahmacun da olsa porsiyonun fazla büyük olmamasına dikkat edilmelidir.