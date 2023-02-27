"Doğum günü pastası" sözleriyle çadırda kutlama istemişti! Hayali gerçek oldu...

Aile arasında çekilen görüntünün sosyal medyada yayıldığını anlatan anne Sağaltıcı, şöyle devam etti: "Kendi imkanlarımızla sera çadırı kurmuştuk. Daha sonra çadır kent yapılınca buraya geçtik. Emeği geçen herkese, bu sürprizi yapanlara çok teşekkür ederim. Sosyal medyada yayılan bu video depremin ikinci günü çekildi. Videonun bu kadar etkileşim yapacağını gerçekten bilmiyorduk. Eğlence amacıyla teyzesi çekmişti. Dayısı da çok sevdiği için sosyal medyada paylaştı. Kızımız çok mutlu oldu."

"HEM BİZ HEM KIZIMIZ ÇOK MUTLU OLDUK" Dursun Balkaya da başkan yardımcısı olduğu Balkaya Derneği ile daha önce kente yardım için geldiklerini, küçük kızın isteğinden Kayseri'ye döndükleri gün haberdar olduklarını belirtti.