Doktorlar bile şaşırdı! Kilo aldı diye doktora gitti gerçek bambaşka çıktı: Tam 12 kilogram...

Bazı hastalıkların belirtileri çok bariz ve anlaşılırdır. Ancak bu hasta aldığı kiloların bir belirti olabileceğini hiç düşünmedi. Uzun yıllar kilo vermek için diyet yapan kadının kilosunun altındaki gerçek herkesi şaşkına çevirdi…

Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Murat Naki: - "Yaptığım muayenede yaklaşık 50 santim boyutunda bir yumurtalık kitlesinin mevcut olduğunu gördü"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Murat Naki, kilo alma şikayetiyle hastaneye başvuran bir hastanın karnından 50 santim büyüklüğünde, 12 kilogram ağırlığında kist çıkardıklarını bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Naki, kilo alma şikayetiyle bir sağlık kuruluşuna başvuran hastaya yaptıkları kist operasyonunu anlattı.

Naki, "37 yaşında ve çocuğu olmayan bir hastamız yaklaşık 9 aydır kilo alma şikayetiyle değişik tedavilere yöneliyor. Diyetisyen kontrolüne başvuruyor. Diyete rağmen kilo almaya devam ettiğini gözlemliyor." ifadelerini kullandı.

Naki, hastanın sadece göbek çevresindeki kilo alımının devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yağ yakıcı fonksiyonel tedavilere de başvuruyor. Ancak kilo alımı her geçen gün devam ediyor. Bunun üzerine hastamız doktor kontrolüne gidiyor. Karın bölgesine yapılan bir ultrasonografide içeride çok büyük bir kitlenin olduğu tespit edildi. Bu kitlenin ne olabileceğine dair jinekoloji kısmına yönlendiriliyor. Ardından hastamız bizlere başvuru yaptı. Yaptığım muayenede yaklaşık 50 santim boyutunda bir yumurtalık kitlesinin mevcut olduğunu gördük. Ardından hastamızın MR görüntüsünü istedik."