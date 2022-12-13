Dönüşüm bir adımla başladı! Kadınların dünyasını değiştiren "köy yaşam merkezi"

Kadınların sosyalleşebilmesi için köy yaşam merkezlerinin önemli olduğunu, köyde çok fazla sosyal ortam bulamadıklarını anlatan Evcil, "Çocuklar büyüdükçe sen sosyalleşmek istiyorsun ama burası küçük bir yer. Çok fazla iş yapılabilecek bir ortam yok. Köy yaşam merkezinde dikiş kursu açıldı ve çok katılım da oldu. Burada kendimizi dikiş kursundan ziyade terapi merkezinde gibi hissediyoruz." diye konuştu.

Köyde yaşayan kadınlar için kursların önemine değinen Evcil, "Bize iyi geliyor. Burada arkadaş ortamı var, muhabbet ediyorsun. Ben çok rahatlamış olarak eve dönüyorum. Buraya kapıdan girdiğimde çok farklı bir ortama gelmiş hissediyorum." dedi.