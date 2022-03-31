Down sendromlu gençlerin itfaiyecilik hayali gerçeğe dönüştü

Aileleriyle itfaiye merkezine gelen ve burada önce bilgilendirilen gençler, daha sonra büyük bir heyecanla itfaiye erlerinin ve ailelerinin yardımıyla kıyafetleri giydi, kasklarını taktı. Mutlulukları gözlerinden okunan Down sendromlu gençler, daha sonra merdivenli itfaiye aracının sepetine bindirildi. Ateşten korktukları için sadece itfaiye hortumuyla su sıkan özel bireyler, itfaiye araçlarına binerek hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. İtfaiye Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, bugünü özel bireylere ayırdıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

İtfaiye eri olma hayali kuran 11 genci bir günlüğüne itfaiyeci yaptıklarını anlatan Katipoğlu, şöyle devam etti:

"Bu evlatlarımız ve kardeşlerimizle güzel vakit geçirdik. Gençlere yangın sırasında veya sonrasında neler yapmaları gerektiğini anlattık. Onları kendimizden hiçbir zaman farklı görmüyoruz. Onlar hayatımıza neşe katıyor. Ziyarette ayrıca gençlere yangının nasıl söndürüldüğünü uygulamalı olarak anlattık. Onların mutluluğunu görünce bizler de mutlu olduk. Tüm hemşehrilerimizi merkezimize bekliyoruz."

"ÇOCUKLARIMIZIN SOSYALLEŞMESİ ADINA ÖNEMLİ BİR ETKİNLİK"

Malatya Down Sendromlular Spor Kulübü Derneği Başkanı Nursel Vardı ise kentteki kurumların özel bireylerin sosyalleşmesi adına adım atmalarının kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Bugün itfaiyede güzel bir gün geçirdiklerini anlatan Vardı, şunları dile getirdi:

"Çocuklarımız daha önce hiç görmediği, dokunamadığı şeyleri gördü, kullandı. Buraya gelmeden önce çocukların çeşitli korkuları vardı ancak burada itfaiye aracına bindiler, sepetle yükseğe çıktılar, su sıktılar. Hatta kıyafetleri giyerken bile çocukların tedirginlikleri vardı ama sonra alıştılar. Bu program bizim için ilkti, çocuklarımızın sosyalleşmesi adına önemli bir etkinlikti. Çocukların her yaptığı faaliyette mutluluğunu gördük. Bu çok anlamlı bir etkinlik oldu. Buradan dönerken çocukların yangınla ilgili tedbirleri az da olsa anımsamaları bizim için çok önemli. Bizleri buraya davet eden Mustafa Katipoğlu ve ekibine hepsine teşekkür ediyoruz, mutluyuz."

"ONLARIN MUTLULUĞU BİZLERİN MUTLULUĞU"

Down sendromlu Mehmet'in babası Yasin Karadayı ise etkinlik sayesinde çocukların çok mutlu olduğunu belirterek, "Onların mutluluğu bizleri mutlu ediyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Daire Başkanlığına çok teşekkür ediyoruz. Oğlum itfaiye aracına bindi, mutlu oldu. Onların mutluluğu bizlerin mutluluğu. Emeği geçenlere şükranlarımız sunuyoruz." dedi.