Düdüklü tencere kullanırken yapılan bu hata patlamasına neden oluyor! İşte sağlıklı bir şekilde kullanım rehberi…

Teknik veya operasyonel bir arızanın yanında kullanımı da patlamasına neden olabilir. Düdüklü tencerenin patlamasının nedenleri ve nasıl önlenevbileceğine dair bilmeniz gereken her şey bu yazıda sizleri bekliyor…
DÜDÜKLÜ TENCERE NEDEN PATLAR?
Düdüklü tencereler, yiyecekleri hızlı bir şekilde pişirmek için kilitli bir kapağın içinde sıcak buhar kullanır. Su kaynadığında, içinde biriken buharı serbest bırakır. Buhar arttıkça sıcaklık ve basınç da artar. Basınç altındaki yüksek sıcaklıktaki buhar, düdüklü tencereden aniden salındığında bir patlama meydana gelir.
Şu anda piyasada bulunan düdüklü tencereler, tüketici test standartlarını geçmeden tüketiciye sunulmamaktadır. Koruyucu önlemler, yalnızca basınç düştüğünde açılan birincil ve ikincil valfleri ve kapakları içerir. Tüm önlemlere rağmen düdüklü tencere patlayabilir. Bu nedenle özellikle dikkat edilmesi gerekenler arasında şunlar bulunuyor;
DÜDÜKLÜ TENCERENİN PATLAMASININ NEDENLERİ
Mutfağınızda düdüklü tencerenin patlamasına yol açabilecek bazı olası nedenler şunlardır;
Birincil ve emniyet valfleri yağ ve gıda parçacıkları nedeniyle tıkandığında, buhar serbest kalacak bir yol bulamaz. Patlamaya neden olan anormal derecede yüksek basınç oluşumuna neden olur.
Conta veya kapak mandalları düzgün bir şekilde kapatılmazsa, yüksek basınç ve buhar kapağı zorlayarak patlamaya neden olur.
Doğru kullanım tekniğini bilmek de eşit derecede önemlidir. Buhar çıkmadan veya tamamen sönmeden düdüklü tencereyi açmaya zorlamak patlamaya neden olabilir.
Düdüklü tenceredeki su yok olursa, gaz ve buhar hızla genleşmeye başlar ve düdüklü tencereyi aşırı ısıtır. Bu bir patlamaya neden olabilir.
Arızalı veya kötü tasarlanmış basınç tahliye delikleri, kapağın erken açılmasına ve patlamaya neden olabilir.
Mandal şeklindeki güvenlik mekanizması arızaları veya üst kapağın yanlış kilitlenmesi tehlikelidir ve patlamaya neden olabilir.
Tencerenizi fazla doldurmamak da çok önemlidir. Aşırı doldurma, gıdanın genleşmesine ve köpürerek valfleri tıkamasına, devamında ise patlamasına neden olabilir.
Eski bir ocağın parçaları zamanla aşınma ve yıpranma eğilimi göstererek koruyucu ekipmanın bozulmasına ve patlamaya neden olur.
Düdüklü tencerenin yan duvarları alevle yalandığında, valflerin arızalanması ve buharın dışarı atılmaması durumunda patlamaya neden olabilecek yüksek sıcaklık ve basınç oluşur.
Geleneksel ocaklarda, sıcaklık ve basıncın ayarlanamaması aşırı basınç oluşmasına neden olabilir ve kapak mandalları gevşerse ocağın patlamasına neden olabilir.
Düdüklü tencerede aşırı miktarda yağ kullanmayın. Yağ ısındığında işlenmesi zorlaşır ve güvenlik alanlarını eritebilir.
DÜDÜKLÜ TENCERE PATLADIĞINDA NE OLUR?
Bir düdüklü tencere, suyu kaynatmak için gereken sıcaklık noktasından 40 derece daha yüksek bir sıcaklığın meydana gelmesine yardımcı olabilir. Düdüklü tencere patladığında, büyük miktarlarda kaynayan sıvı ve yiyecek etrafa dağılabilir.
Buhar, ciddi ikinci ve üçüncü derece yanıklara neden olma gücüne sahip muazzam miktarda bir kuvvetle salınır. Ayrıca ciltte ağrılı haşlanmalara neden olabilir. Fırlatılan sıcak yemek deriye yapışarak yanıklara ve yara izlerine neden olur.
Aşırı basınçlı buhar mutfağa zarar vererek cam ve metal parçaların ortalığa saçılmasına neden olur. Parçalar göze çarptığında kanama, kesik ve hatta körlükle sonuçlanır. Kapak veya tencere kişinin kafasına çarparsa, beyin yaralanmalarına ve beyin sarsıntısına bile neden olabilir. Basınç, duvarlar, pencereler, dolaplar, set üstü ocaklar ve hatta tavanlar gibi özellikleri paramparça edecek kadar güçlüdür. Bu nedenle çok dikkatli kullanılması gerekmektedir.
DÜDÜKLÜ TENCERENİN PATLAMASINI ÖNLEMEK İÇİN