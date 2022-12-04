Düdüklü tencere kullanırken yapılan bu hata patlamasına neden oluyor! İşte sağlıklı bir şekilde kullanım rehberi…

Teknik veya operasyonel bir arızanın yanında kullanımı da patlamasına neden olabilir. Düdüklü tencerenin patlamasının nedenleri ve nasıl önlenevbileceğine dair bilmeniz gereken her şey bu yazıda sizleri bekliyor…

DÜDÜKLÜ TENCERE NEDEN PATLAR?

Düdüklü tencereler, yiyecekleri hızlı bir şekilde pişirmek için kilitli bir kapağın içinde sıcak buhar kullanır. Su kaynadığında, içinde biriken buharı serbest bırakır. Buhar arttıkça sıcaklık ve basınç da artar. Basınç altındaki yüksek sıcaklıktaki buhar, düdüklü tencereden aniden salındığında bir patlama meydana gelir.

Şu anda piyasada bulunan düdüklü tencereler, tüketici test standartlarını geçmeden tüketiciye sunulmamaktadır. Koruyucu önlemler, yalnızca basınç düştüğünde açılan birincil ve ikincil valfleri ve kapakları içerir. Tüm önlemlere rağmen düdüklü tencere patlayabilir. Bu nedenle özellikle dikkat edilmesi gerekenler arasında şunlar bulunuyor;

DÜDÜKLÜ TENCERENİN PATLAMASININ NEDENLERİ

Mutfağınızda düdüklü tencerenin patlamasına yol açabilecek bazı olası nedenler şunlardır;

Birincil ve emniyet valfleri yağ ve gıda parçacıkları nedeniyle tıkandığında, buhar serbest kalacak bir yol bulamaz. Patlamaya neden olan anormal derecede yüksek basınç oluşumuna neden olur.