Dünyanın gariplikler ayı: Ağustos! Bir bebek, yılanı oyuncak sanıp öldürdü

NAFAKA ÖDEMEMEK İÇİN SAHTE BELGEYLE KAYITLARDA KENDİSİNİ "ÖLÜ GİBİ" GÖSTERDİ

ABD'de Jesse Kipf, ölü kayıt sistemini "hackleyerek" başka bir eyaletteki doktorun kullanıcı adını ve şifresini çaldı. Doktorun bilgilerini kullanarak Hawaii'deki ölü kayıt sistemine giren Kipf, kendisi için "ölüm belgesi" hazırladı ve bilgilerini çaldığı doktorun dijital imzasıyla bu belgeyi imzaladı.

Kipf, birçok hükümetin veri tabanında kendini "ölü" gibi gösterdiğini itiraf ederek bunu "kısmen, çocuk nafakası yükümlülüklerinden kaçınmak için yaptığını" söyledi. Suçunu kabul eden Kipf, "dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı"ndan yaklaşık 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.