Duş başlığındaki kireci eriten en etkili çözüm! Ayna gibi parlatan tek malzeme…

Duş başlığınızı temizlemek ailenizin sağlığı için de faydalı olacaktır. Duş başlığının içindekiler gibi ıslak ortamlar, bakteriler için üreme alanlarıdır. Hatta yakın zamanda yapılan bir araştırma, evlerde kullanılan duş başlıklarının , duş başlığınızın içinde yaşayan ve büyüyen bol miktarda Mycobacterium (akciğer hastalığına neden olduğu bilinen bir bakteri türü) içerdiğini buldu.
Neyse ki, önereceğimiz bu yöntemle duş başlığınızın kirecini temizleyebilirsiniz.
DUŞ BAŞLIĞINI KOLAYCA TEMİZLEYİN
Her evde bulunan bu malzemelerle duş başlığında biriken mineral ve kireci kolayca temizleyebilirsiniz.
TEK İHTİYACINIZ SİRKE
İlk olarak, duş başlığının üstüne bir lastik bant geçirin. Duş kolunun etrafına bir veya iki kez dolamak daha sağlam olmasını sağlar., lastik bir torbayı damıtılmış beyaz sirke ile doldurun. Torbanın üst kenarını lastik bandın altına kaydırarak torbayı duş başlığına takın.
BEKLEYİN VE DURULAYIN
Bir saat bekleyin, ardından torbayı çıkarın ve durulamak için suyu açın. Yumuşak bir bezle parlatın.
DUŞ BAŞLIĞINI TEMİZ TUTMANIN YOLU
Su basıncını sabit ve güçlü olmasını sağlamak ve bakteri üremesini minimumda tutmak için duş başlığınızı ayda en az bir kez iyice temizlemeyi unutmayın. Haftalık olarak banyo temizleme rutininizde sirke ile yüzey temizliğini yapın.