Duş başlığındaki kireci eriten en etkili çözüm! Ayna gibi parlatan tek malzeme…

Duş başlığınızı temizlemek ailenizin sağlığı için de faydalı olacaktır. Duş başlığının içindekiler gibi ıslak ortamlar, bakteriler için üreme alanlarıdır. Hatta yakın zamanda yapılan bir araştırma, evlerde kullanılan duş başlıklarının , duş başlığınızın içinde yaşayan ve büyüyen bol miktarda Mycobacterium (akciğer hastalığına neden olduğu bilinen bir bakteri türü) içerdiğini buldu.