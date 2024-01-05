Duşakabindeki kireci söküp atıyor! 3 malzeme ile kesin çözüm…

Duşakabinler temiz olduğunda banyoların da şık görünmesini sağlar. Bununla birlikte, yüzeyde birikintiler oluştukça bu görünüm uzun süre kalmaz. Kristal berraklığında kalması için ise uygulayabileceğiniz bir yöntem var.

Bu birikintiler genellikle kireç veya sabun köpüğü olarak bilinen sert su birikiminin bir sonucudur.

KİRECİ YOK EDEN YÖNTEM

Bulaşık sabunu, beyaz sirke ve sudan oluşan karışımı bir sprey şişesine koyun. Ardından tüm duşakabine bu spreyi sıkın ve çizmeyecek bir ovalama aparatıyla üzerinden geçin.

Duşakabini iyice fırçaladıktan sonra, panelin tamamının kapladığından emin olun ve durulayın. Geride ürün kalmadığından emin olun.

Ardından duş camını bir bezle silmek yerine 30 dakika boyunca kendi başına kurumaya bırakın.