Duşakabinlerin her seferinde iz bırakmadan kurumasını sağlıyor! Tek ihtiyacınız bu 2 malzeme...

Kireç olarak bilinen sert su lekelerinin, özellikle bir süre bekletildikten sonra çıkarılması zordur.

Evlerinde kireç sorunu yaşayanlar için duşakabinlerin nasıl temizleneceğini bulmak özellikle zor olabilir.

Temizlik uzmanları, sert kimyasallarla dolu bir duş temizleyicisi kullanmak yerine yalnızca iki mutfak malzemesinin kullanıldığı bir yöntemi kullanmayı tercih ediyor.

Tek yapmanız gereken bir sprey şişesine dörtte üçü beyaz sirke ve dörtte biri bulaşık sabunu eklemek ve her seferinde en parlak, çizgisiz ve kristal berraklığında cam elde etmek için fırçadan yardım alın.