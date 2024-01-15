Duşakabinlerin her seferinde iz bırakmadan kurumasını sağlıyor! Tek ihtiyacınız bu 2 malzeme...

Sabun suyla birleştiğinde köpük haline gelir. Saçlara, kıyafetlere, cilde ve duş camına camına yapışır.
Evlerinde kireç sorunu yaşayanlar için duşakabinlerin nasıl temizleneceğini bulmak özellikle zor olabilir.
Kireç olarak bilinen sert su lekelerinin, özellikle bir süre bekletildikten sonra çıkarılması zordur.
Temizlik uzmanları, sert kimyasallarla dolu bir duş temizleyicisi kullanmak yerine yalnızca iki mutfak malzemesinin kullanıldığı bir yöntemi kullanmayı tercih ediyor.
Tek yapmanız gereken bir sprey şişesine dörtte üçü beyaz sirke ve dörtte biri bulaşık sabunu eklemek ve her seferinde en parlak, çizgisiz ve kristal berraklığında cam elde etmek için fırçadan yardım alın.
Beyaz sirke, pek çok kullanıma sahip inanılmaz çok amaçlı bir sıvıdır. Çoğu insanın evinde bulunur, bu da duş camını sirkeyle temizlemeyi çok kolaylaştırır.
Bu ev yapımı karışım aşırı kireç birikmiş durumlarda etkili olmayabilir. Uzmanlar öyle durumlarda ise sirkeli karbonatı kullanmayı öneriyor.
Karbonat aşındırıcı görevi görür ve sirke ile birleştirildiğinde birçok sert su lekesinin ve sabun köpüğünün çözülmesinde çok etkili olabilir. Bu yöntemi denemek istiyorsanız, bir süngeri veya bezi sirkeyle ıslatın, ardından karbonatla kaplayın.