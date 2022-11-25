Duştaki su lekelerini tek hamlede yek edin! Bu yöntem vazgeçilmeziniz olacak…

Cam duş kapılarını temizlemek ve pırıl pırıl tutmak için yapmanız gereken sadece bu adımları izlemektir.
CAM DUŞ KAPILARI NE SIKLIKLA TEMİZLENMELİ?
Cam duş kapılarının parlak kalması için her kullanımdan sonra temizlenmeleri gerekir. Eğer mümkün değilse, en azından haftada bir temizlenmelidir.
Neye ihtiyacınız olacak:
Sirke İle Duş Kapıları Nasıl Temizlenir?
Damıtılmış beyaz sirke, sabun köpüğünü kesecek asetik asit içerir; ancak asit, kaplanmamış doğal taşa zarar verebilir. Bu yöntemi taş duş çevrelerinde kullanmayınız.
Bir temizleme solüsyonu karıştırın: Günlük veya haftalık temizlik için, iki ölçek damıtılmış beyaz sirke ile iki ölçek damıtılmış suyu bir sprey şişesinde karıştırın. Çözeltinin cama yapışmasına yardımcı olmak için dörtte bir çay kaşığı bulaşık deterjanı ekleyin.
Cama püskürtün: Cam kapının veya duvarların üstünden başlayarak solüsyonu camın üzerine bolca püskürtün. Sabun köpüğünü parçalamaya başlamak için solüsyonun en az beş dakika beklemesine izin verin. Bu solüsyonu her duştan sonra cam ıslakken kullanırsanız beklemenize gerek kalmaz.
Çözeltiyi silin: En baştan başlayarak, camı silmek için aşındırıcı olmayan bir sünger veya silecek kullanın. Sirke solüsyonu kurumuşsa biraz daha ekleyin.
Durulayın ve kurulayın: Temizlik için sünger kullanıyorsanız, camı durulayın ve mikrofiber bir havluyla kurulayın. Silecekle temizlik yapıyorsanız, lekeleri çıkarmak için havlu kullanın.
Duş Kapıları Limon Suyu İle Nasıl Temizlenir?
Limon suyu, sirkedeki asetik asit kadar güçlü olmayan sitrik asit içerir ve sadece günlük temizlik için kullanılmalıdır. Daha yumuşak olmasına rağmen doğal taş duşlarda ise kullanılmamalıdır.
Solüsyon karıştırın: Günlük temizlik için eşit miktarda limon suyu ve damıtılmış su ile dörtte bir çay kaşığı bulaşık deterjanını bir sprey şişesinde karıştırın.
Püskürt ve sil: Camın üstünden başlayın ve yüzeye solüsyonu püskürtün. Etki etmesi için yaklaşık beş dakika bekleyin ve ardından camı bir sünger veya çekçekle silin.
Durulayın ve kurutun: Çözeltiyi durulayın veya silecek kullanıyorsanız durulama gerekmeyebilir. Camı kurulamak ve çizgileri ve lekeleri çıkarmak için mikrofiber bir havlu kullanın.
İnatçı Su Lekeleri Nasıl Çıkarılır?
Düzenli olarak temizlik yapmıyorsanız, minerallerden kaynaklanan sabun köpüğü veya su lekesini çıkarmak zor olabilir. Kapıları sirke veya limon suyu kullanarak temizleyin ve ardından su lekelerini hafif aşındırıcılar veya daha güçlü temizlik ürünleri ile giderin. Bir yöntem işe yaramazsa, bir sonrakine geçin.
Limonla temizleme: Kesilmiş limonun yarısını karbonata batırın ve camın lekeli bölgelerini nazikçe ovun. İyice durulayın ve mikrofiber bezle kurulayın.
Sirke ile temizleyin: Seyreltilmemiş damıtılmış beyaz sirkeyi mikrodalgaya uygun bir kapta çok sıcak olana ancak kaynamayana kadar ısıtın. Dörtte bir çay kaşığı bulaşık deterjanı ekleyin. Isıtılmış sirkeyi bir sprey şişesine dökün veya cama uygulamak için bir sünger kullanın. Sirkenin beş veya 10 dakika işlemesine izin verin. Bir süngeri kuru kabartma tozuna batırın ve lekeli alanları nazikçe ovalayın. Biraz köpürme olacaktır ancak hızla dağılır. İyice durulayın ve mikrofiber bir bezle kurulayın.
Duş Kapı Rayları Nasıl Temizlenir
Duş kapısı izleri, camdan aşağı kayan tüm sabun köpüğünü ve kiri yakalar. Cam duş kapılarını her derinlemesine temizlediğinizde bunları temizlediğinizden emin olun.
Tahliye deliğini tıkayın: Raydaki tahliye deliğini veya açıklığı bulun ve eski bir bez veya kağıt havluyla kapatın.
Alanı sirke ile doldurun: Seyreltilmemiş damıtılmış beyaz sirkeyi raya dökün ve en az dört saat veya gece boyunca işlemesine izin verin.
Parçayı fırçalayın: Sirkenin sabun köpüğünü parçalamasına izin verildikten sonra, drenaj deliklerini kapatın. Sabun köpüğünü ve kiri temizlemek için bir diş fırçası kullanın.
Durulayın ve kurutun: Alanı su ile iyice durulayın. Gerekirse sirke batırılmış bir diş fırçası ile tekrar fırçalayın. Durulayın ve mikrofiber havluyla kurulayın.
Cam Duş Kapılarını Temiz Tutmanın Yolları