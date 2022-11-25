Duştaki su lekelerini tek hamlede yek edin! Bu yöntem vazgeçilmeziniz olacak…

Cam duş kapılarını temizlemek ve pırıl pırıl tutmak için yapmanız gereken sadece bu adımları izlemektir.

Cam duş kapılarının parlak kalması için her kullanımdan sonra temizlenmeleri gerekir. Eğer mümkün değilse, en azından haftada bir temizlenmelidir.

Sirke İle Duş Kapıları Nasıl Temizlenir?

Damıtılmış beyaz sirke, sabun köpüğünü kesecek asetik asit içerir; ancak asit, kaplanmamış doğal taşa zarar verebilir. Bu yöntemi taş duş çevrelerinde kullanmayınız.

Bir temizleme solüsyonu karıştırın: Günlük veya haftalık temizlik için, iki ölçek damıtılmış beyaz sirke ile iki ölçek damıtılmış suyu bir sprey şişesinde karıştırın. Çözeltinin cama yapışmasına yardımcı olmak için dörtte bir çay kaşığı bulaşık deterjanı ekleyin.

Cama püskürtün: Cam kapının veya duvarların üstünden başlayarak solüsyonu camın üzerine bolca püskürtün. Sabun köpüğünü parçalamaya başlamak için solüsyonun en az beş dakika beklemesine izin verin. Bu solüsyonu her duştan sonra cam ıslakken kullanırsanız beklemenize gerek kalmaz.

Çözeltiyi silin: En baştan başlayarak, camı silmek için aşındırıcı olmayan bir sünger veya silecek kullanın. Sirke solüsyonu kurumuşsa biraz daha ekleyin.

Durulayın ve kurulayın: Temizlik için sünger kullanıyorsanız, camı durulayın ve mikrofiber bir havluyla kurulayın. Silecekle temizlik yapıyorsanız, lekeleri çıkarmak için havlu kullanın.