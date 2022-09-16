Düşündüğünüzden daha tehlikeli! İşte her gün "mutlaka" temizlemeniz gereken 7 şey

Temizlik yaparken her yeri güzelce temizlediğimizi sanıyoruz fakat durum göründüğünden daha farklı. Hijyen sağlık açısından oldukça önemlidir. Bu yüzden ev temizliğinde görünmeyen tozlara dikkat etmeliyiz. Peki temizlik yaparken unutmamamız gereken yerler nereler? İşte sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 16.09.2022 10:01 PAYLAŞ ABONE OL

Huzurlu ve ferah bir ortam için evimizi sık sık temizlemek oldukça işe yarayacaktır. Hastalıkları başınızdan atacak, sağlıklı bir havayı solumanıza sebep olacak. Ev temizliğini ne kadar doğru yapıyoruz bunu biliyor musunuz. Özellikle bazı yerler sıklıkla unutuluyor, önemsenmiyor. Gelin bu yerlerin neler olduğuna birlikte bir bakalım.

EL HAVLULARI Kirli görünmeyebilirler ancak USDA tarafından finanse edilen bir çalışmada bulaşık havluları mutfakta en kirli yer olarak kabul edildi. El havluları, günde bir defadan fazla kullandığınız için daha hızlı kirlenir. Her çiftte bir değiştirilmeleri gerekir. Eğer büyük bir aileye sahipseniz bunu her gün yapmalısınız.