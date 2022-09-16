Düşündüğünüzden daha tehlikeli! İşte her gün "mutlaka" temizlemeniz gereken 7 şey

Huzurlu ve ferah bir ortam için evimizi sık sık temizlemek oldukça işe yarayacaktır. Hastalıkları başınızdan atacak, sağlıklı bir havayı solumanıza sebep olacak. Ev temizliğini ne kadar doğru yapıyoruz bunu biliyor musunuz. Özellikle bazı yerler sıklıkla unutuluyor, önemsenmiyor. Gelin bu yerlerin neler olduğuna birlikte bir bakalım.
EL HAVLULARI
Kirli görünmeyebilirler ancak USDA tarafından finanse edilen bir çalışmada bulaşık havluları mutfakta en kirli yer olarak kabul edildi. El havluları, günde bir defadan fazla kullandığınız için daha hızlı kirlenir. Her çiftte bir değiştirilmeleri gerekir. Eğer büyük bir aileye sahipseniz bunu her gün yapmalısınız.
MUTFAK TEZGAHLARI
Tezgahınıza koyduğunuz şeyleri (araba anahtarları, posta, çantanız) düşündüğünüzde, ne kadar kirli olduklarını görmezden gelmek imkansız. Bu yüzedn tezgahınızı sürekli silmeniz hijyen ve sağlığınız açısından çok önemlidir. Aynı zamanda birden fazla yüzeyde tek bir mendil kullanmak iyi bir uygulama değildir, çünkü bu muhtemelen çapraz kontaminasyona neden olacaktır.
DUŞAKABİN
Her kullanımdan sonra fayansın üzerini bir bez yardımıyla ya da bir fırça ile temizlemeniz çok önemli. Bunu yapmanız duvarları kurutarak küf lekelerinin oluşumunu engelleyeceksiniz.
LAVABOLAR
Ellerinizi veya bulaşıkları yıkadıktan sonralavabonun olabildiğince temiz olacağını düşünseniz de, aslında geride lavabonun duvarlarına yapışan kir ve bakteri bırakmış oluyorsunuz.
KİRLİ BULAŞIKLAR
Gece boyunca kalan sos ve kırıntılar sadece böcekleri çekecek ve ertesi gün bulaşık yıkamayı gereğinden çok daha zor hale getirecektir. Bunun yerine, sıcak bir su da önce servis tabaklarını ve mutfak eşyalarını elde yıkayın veya bulaşık makinesine koyun.
KAHVE MAKİNESİ
Kahve makineniz bakteri ve küf için sıcak bir yer olduğundan, onu her gün temizlemeniz gerekiyor. Kahve, öğütme ve yağı çıkarmak için her kullanımdan sonra kahve makinenizin çıkarılabilir parçalarını yıkamak en iyisidir. Lavaboda ılık ve sabunlu suyla elde yıkayabilirsiniz, ancak parçalar genellikle bulaşık makinesinde yıkanması kolaylık sağlar.
YEMEK YAPTIKTAN SONRA YERLERİ SİLİN
Mutfakta yemek yaptıktan sonra farketmeden yere kırıntılar dökebilirsiniz. Yemek pişirdikten sonra mutlaka bu alanı temizleyin yoksa başka bölgelere de bulaşarak işiniz daha da zorlaşabilir.