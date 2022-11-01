Duvarlarda ortaya çıkan küf sorununu bitiriyor! 3 adımda eser kalmayacak

Bir evde nem olduğunda, bu durum havada gidecek hiçbir yeri olmayan istenmeyen nem bulunduğu anlamına gelir. Genellikle duvarlarda, tavanlarda veya zeminlerde oluşur ve pencerelerde ve cam kapılarda görülebilir. Çirkin olabilir ama aynı zamanda birlikte yaşamak tehlikeli olabilir, evde yapısal hasara neden olur ve hatta sağlığı etkiler. Nem, solunum yolu semptomlarına ve enfeksiyonlara, alerjik rinit ve astıma yol açabilir.
Birçok insan, rutubet çözümünün, onu kurutmak için merkezi ısıtmayı çalıştırmak olduğunu düşünebilir. Ancak, bu o kadar basit değildir. Merkezi ısıtma nemi tek başına engellemez, ancak belirli nem türlerine yardımcı olabilir. Merkezi ısıtmanın savaşmaya yardımcı olduğu ana nem türü, genellikle diğerleri kadar sık kullanılmayan odalarda bulunan yoğuşmadır.
Hava sirkülasyonunun zayıf olduğu mobilyaların arkasında başka bir yaygın nem türü bulunur. Normalde yoğuşma, nemli hava evinizde hapsolup ardından örneğin duvarınız gibi daha soğuk bir yüzeye çarptığında meydana gelir.
Nem duvara nüfuz edebilir ve küf oluşumuna neden olabilir. Aranacak bazı işaretler arasında, pencerelerde ve duvarlarda akacak, dekorasyonun bozulmasına, pencere çerçevelerinin renginin bozulmasına ve nihayetinde - siyah küf oluşumuna neden olacak su gelgidi işaretleri sayılabilir. Bunların hepsi yetersiz havalandırma ve hava sirkülasyonu sonucu meydana gelir.
Uzmanlar, duş alırken oluşan buhar nedeniyle yoğuşma yaşayabileceğiniz en yaygın alanın banyo olduğunu söylüyor. Fanlar genellikle duruma yardımcı olmak için kullanılır, ancak sorunu her zaman tamamen ortadan kaldırmada yeterli olmazlar.
Nemin evinizin diğer alanlarına yayılmaması için banyo kapısını kapalı tutmak önemlidir. Eğer çok soğuk değilse bir de pencere açmanız önerilir. Bu, nemli havanın dışarıya salınmasını sağlar ve soğuk pencerelerde ve duvarlarda yoğuşma buharının toplanmasının önüne geçer.
Uzmanlar ayrıca, merkezi ısıtmanın, her odayı ısıtmak da dahil olmak üzere, belirli nem türlerini önleyebileceği üç yolu paylaştı.
HER ODANIN ISISININ AYNI OLMASINA ÖZEN GÖSTERİN
Evdeki her odayı ısıtmak, nem birikimini azaltmaya yardımcı olabilir. Bir oda soğuk, diğeri sıcaksa, bu durum soğuk noktaların oluşmasına yol açar. Bu odalar, yoğuşmaya ve neme karşı daha hassastır, o nedenle her odayı olabildiğince eşit şekilde ısıtmaya çalışın.
ODALARI HAVALANDIRIN
Bu, kış aylarında bile son derece önemlidir. Yetersiz havalandırma ile merkezi ısıtmaya sahip olmak, yoğuşmanın meydana gelmesinin nedenlerinden biridir. Pek çok insan pencerelerini kapalı tutma eğiliminde olsa da, iyi bir hava akışı için bir seferde sadece beş ila 10 dakika camı açmak bile çok önemlidir.
Bir odayı ısıtmak istense de, iyi bir hava akışı oluşturmaya yardımcı olmak için nemli havanın dışarı çıkmasına izin vermek önemlidir. Bu nedenle, soğuk havanın içeri girmesine ve nemli havanın dışarı çıkmasına izin vermek için pencereleri periyodik olarak - ideal olarak yaklaşık on ila on beş dakika boyunca açmaya çalışın.
SICAKLIĞI KADEMELİ OLARAK DEĞİŞTİRİN
Isıtma bir anda gerçekten çok yükselir ve ardından aniden kapatılırsa, nemli havanın oluşması daha olasıdır. Aşırı sıcaklık değişiklikleri yoğuşmayı daha da kötüleştirebileceğinden, ısıtmanızın sıcaklıklarını kademeli olarak ayarlamayı deneyin - her yarım saatte bir birkaç derece azaltın ya da artırın.