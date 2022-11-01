Duvarlarda ortaya çıkan küf sorununu bitiriyor! 3 adımda eser kalmayacak

Nem duvara nüfuz edebilir ve küf oluşumuna neden olabilir. Aranacak bazı işaretler arasında, pencerelerde ve duvarlarda akacak, dekorasyonun bozulmasına, pencere çerçevelerinin renginin bozulmasına ve nihayetinde - siyah küf oluşumuna neden olacak su gelgidi işaretleri sayılabilir. Bunların hepsi yetersiz havalandırma ve hava sirkülasyonu sonucu meydana gelir.

Uzmanlar, duş alırken oluşan buhar nedeniyle yoğuşma yaşayabileceğiniz en yaygın alanın banyo olduğunu söylüyor. Fanlar genellikle duruma yardımcı olmak için kullanılır, ancak sorunu her zaman tamamen ortadan kaldırmada yeterli olmazlar.

Nemin evinizin diğer alanlarına yayılmaması için banyo kapısını kapalı tutmak önemlidir. Eğer çok soğuk değilse bir de pencere açmanız önerilir. Bu, nemli havanın dışarıya salınmasını sağlar ve soğuk pencerelerde ve duvarlarda yoğuşma buharının toplanmasının önüne geçer.

Uzmanlar ayrıca, merkezi ısıtmanın, her odayı ısıtmak da dahil olmak üzere, belirli nem türlerini önleyebileceği üç yolu paylaştı.