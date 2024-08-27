Duygulandıran hareket! 7 yıllık kuaförü destek için öyle bir şey yaptı ki…

Herkes hayatının belirli dönemlerinde zor zamanlardan geçer. Bu sıkıntılı süreci atlatmaya yardımcı olacak en büyük faktörlerden biri sevilen ve değer verilen insanların desteğidir. 7 yıldır aynı kuaföre giden bu kadın geçirmiş olduğu zorlu süreçte kuaföründen hiç beklemediği bir destekle karşılaştı.

Bursa'da kanser tedavisi sebebiyle saçlarını kazıtmak isteyen müşterisine destek olmak isteyen Ali Aktaş, kendi saçlarını da kazıdı. O duygusal anların işletmenin sosyal medya hesabından paylaşması üzerine video sosyal medyada büyük beğeni topladı.