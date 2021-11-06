Duygularıyla yüzleşemeyenler! İşte “Seni Seviyorum” demekte zorlanan 5 burç

Ancak savunmasız olmaktan korkanlar, duygularını saklamayı tercih ederler. Peki, onlardan biri olup olmadığınızı merak ediyor musunuz? Astroloji, kişinin kişiliğini on iki zodyak işaretine dayanarak kolayca belirleyebilir. Bu nedenle, 'Seni seviyorum' demekte zorlanan bu zodyak işaretleri listesi kesinlikle size yardımcı olacaktır.

BAŞAK





Çok fazla analiz yaparlar. İlişkinizi mükemmelleştirmek için çok fazla zaman harcarlar ve eşlerinden sevgilerini belli etmelerini isterler. İlişkinizin nasıl olması gerektiğine dair bir bakış açıları bulunur ve bu süreçte değişikliklere uyum sağlayamayabilirler.

YAY







'Seni seviyorum' demekten kaçınıyorlar çünkü bu, ilişkide eğlenceli ve sıradan bir çizgi olasılığını ortadan kaldırıyor. Biriyle ciddi olmaktan kaçınmaya çalışabilirler ve sihirli cümleyi kullanmak, bir bağlılığı mühürlemek anlamına geliyor. Her şeyi daha hafif bir düzeyde yaşamayı tercih edebilirler.

OĞLAK

Aşka kolay inanmazlar, özellikle de güven ve sadakatle bu kadar çok mücadele ettiklerinde. Eşinizle aranızda sorunlar yaratan aynı profesyonel sınırları kişisel yaşamınıza koyma eğiliminde olabilirler. Duygularınızı ifade ederek başkalarının ne kadar savunmasız olduğunuzu bilmesini istemezsiniz.

KOVA





Başkaları tarafından incinmekten çok kokabilirler ve bu yüzden güçlü bir insan olmak adına duygularınızı geri tutmaları muhtemeldir. Her adımlarını ikinci kez düşünmek gibi bir huyları bulunabilir. Çünkü sevdikleriniz de dahil herkesin amacını sorgulama alışkanlıkları vardır.

AKREP

Duygusal bağlantılar söz konusu olduğunda her zaman gardlarını yüksek tutabilir. Her zaman bir kişinin güdüleri hakkında derin düşünebilirler. Birine 'seni seviyorum' demekte gerçekten zorlanabilirler çünkü, bir kez söylediğinde, işler kötüye giderse unutamama endişesi yaşarlar. Bu nedenle bağlanma korkusu da sıklıkla gözlenir.