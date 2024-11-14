Eğlence amaçlı başlamıştı şimdi altın madalyayı hedefliyor! "Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum..."

Henüz 8 yaşında bir çocukken aile ile beraber gitmiş olduğu alışveriş merkezisinin geçici olarak açılan buz pistinde eğlenmek amaçlı buz pateni yaptı. Sonrasında ise televizyondaki buz pateni yarışlarını izledi ve kendini geliştirmeye karar verdi. Alışveriş merkezindeki buz pisti kapandığında ara veren Eren, 2019 yılında belediyenin açmış olduğu buz pistine geri döndü. İşte detaylar...

Antrenörüyle profesyonel olarak çalışmalara başlayan Eren, ilk kez katıldığı 2022'de Ankara'da düzenlenen Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Bu sene mayısta Samsun'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda da bronz madalya kazanan 26 yaşındaki Eren, geçen ay Slovenya'da 22 ülkeden sporcunun katılımıyla düzenlenen International Uluslararası Swan Challenge Turnuvası'nda gümüş madalya kazandı.

Antalya'da profesyonel buz pisti salonu olmadığı için eğlence pistinde antrenman yapan Eren, 2025 yılı şubat ayında Almanya'da düzenlenecek "International Skate Berlin" isimli uluslararası şampiyona ile aynı ülkede haziranda düzenlenecek "ISU International Adult" turnuvalarında altın madalya kazanmayı hedefliyor.

"SALON OLMAMASINA RAĞMEN PES ETMEDİM"

Ailelerin çocuklarını getirdiği, gençlerin paten sürdüğü pistte antrenmanlarına devam eden Selin Eren, yaptığı açıklamada, altı yıldır profesyonel olarak artistik buz pateni yaptığını söyledi.

Çocuklukta kurduğu hayalini 20'li yaşlarda gerçekleştirdiğini belirten Eren, "Antalya'da bu sporu gerçekleştirebileceğim bir pist olmamasına rağmen yılmadım. Eğlence amaçlı bir pistte antrenman yaparak, Avrupa'da gümüş madalya kazandım. Avrupa ülkelerinden çok güçlü rakiplerim vardı." diye konuştu.

Eren, yaz sporlarının yoğun olduğu Antalya'da bir eğlence parkında kış sporu yaptığını ifade ederek, antrenmanlarını aksatmadığını ifade etti.

Antrenmanını buzda kayan gençlerin ve çocukların arasında yapmak zorunda kaldığını dile getiren Eren, şunları kaydetti:

"Profesyonel anlamda çalışmak için uygun tesis olmadığından zorlanıyorum. Burası Antalya'nın tek buz pisti, hazırlanabileceğim başka salon yok. Antrenman yaptığım sahanın dört kat büyüklüğündeki pistte yarışıyorum. Umarım Antalya'da en kısa zamanda profesyonel buz pateni tesisi kurulur. Amacım 2025'te şubat ve haziran aylarında Almanya'da düzenlenecek iki ayrı uluslararası şampiyonada birincilik elde etmek. Asıl hedefim ise 2028'de Finlandiya'da yapılacak Kış Dünya Master Oyunları'nda altın madalya kazanarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek."