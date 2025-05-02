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Elazığ'da sıra dışı olay: Bu yumurtayı gören inanamıyor!

Elazığ’da yaşanan bu olay adeta “gözlerime inanamadım” dedirten cinsten! Sabah kahvaltısı için kümese giden bir vatandaş, hayatında ilk kez karşılaştığı bir manzara ile neye uğradığını şaşırdı. Yumurtaların arasında kabuğu olmayan, yumuşak ve şekli garip bir yumurta bulan genç adam, soluğu annesinin yanında aldı. Yıllardır tavuk beslemelerine rağmen böyle bir şeye ilk kez şahit olduklarını söyleyen aile, yaşadıkları şaşkınlığı gizleyemedi. Peki bu kabuksuz yumurta ne anlama geliyor? Gerçekten tehlikeli mi, yoksa doğanın sıradışı bir sürprizi mi?

İHA
Giriş Tarihi: 02.05.2025 10:18 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 10:36
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ELAZIĞ’DA SIRA DIŞI OLAY: BU YUMURTAYI GÖREN İNANAMIYOR!

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde bir tavuk, kabuğu olmayan yumurta çıkardı. Çevredeki vatandaşlar ilk defa kabuksuz yumurtaya şahit olduklarını belirterek şaşkınlıklarını gizleyemedi.


Olay, önceki gün Arıcak ilçesi Gümüşyaka Mahallesi'nde yaşandı. Sabah yumurta almak için kümese giden vatandaş, yumurtaları toplarken, bir yumurtanın diğerlerinden daha farklı olduğuna şahit oldu. Aldığı yumurtanın kabuksuz olduğunu gören vatandaş, neye uğradığını şaşırdı. Hemen annesinin yanına giden yetiştirici, yumurtayı kendisine gösterdi. Annesi de ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını belirterek olayın şaşkınlığını yaşadı.

Yumurta almak için kümese gitti! Gördüğü şey karşısında gözlerine inanamadı | Video

İsmail Yıldız isimli vatandaş, ''Gümüşyaka Mahallesi'nde sabah kahvaltı için kümesten yumurta almaya gittiğimde ilginç bir yumurta gördüm. Yumurtanın kabuğunun oluşmadığına şahit oldum. Bunu anneme de gösterdim, kendisi de ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını söyledi. Yıllardır tavuk besliyoruz, yumurtamızı kendimiz üretiyoruz ama ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık'' dedi.