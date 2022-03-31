Empat mısınız? Eğer bir odaya girdiğinizde bunu hissediyorsanız…

Bir başkasının yerine kendini koymak, herkesin geliştirmesi gereken önemli bir insani duygu. Fakat "empat" olarak tanımlanan kişiler, bu hissin ötesinde tam olarak karşıdaki kişinin hissini kendisinde de hissetmesi olarak ortaya çıkıyor. Empat olup olmadığınızı ortaya çıkarabilecek bazı açık işaretler var ve bazıları sizi gerçekten şaşırtabilir. İşte o belirtiler…

SESLERE VE GÜRÜLTÜLERE KARŞI ÇOK HASSASSINIZ





Duyarlılık; duygular ve hislerle sınırlı değildir, aynı zamanda yüksek sesler, güçlü kokular ve güçlü duyumlarla da sınırlıdır. Kendinizi yanınızdaki kişilerin yüksek sesle müzik dinlemesine veya telefonlarında yüksek sesle konuşmasına sinirlenirken bulabilirsiniz. Ayrıca, güçlü kokulardan kesinlikle hoşlanmayabilir ve size beklenmedik duygular uyandıran seslerden etkilenebilirsiniz. Sonuç olarak, günlük hayatta birçok şeye duyarlısınızdır.

SEZGİNİZ SÜPER GÜÇLÜ

İçgüdüleriniz süper güçlü ve kararlarınızı içgüdülerinize göre dürtüsüne engel olamayabilirsiniz. Bazı insanlara düşüncesiz gelebilir ama gerçekte kararınızın doğru olduğunu bilirsiniz. Hangi daireyi kiralayacağınıza karar vermekten, hangi caddeden geçmenin daha güvenli olacağına kadar, sezgileriniz sizi ne yapmanız gerektiği konusunda uyarır. Üstelik, insanların size karşı dürüst olmadıklarını belirlemenize yardımcı olur.

KALABALIKLAR BUNALTICI OLABİLİR





Kalabalıklar arasında olmak, yüksek sesler ve insanların enerjisini ve genel alanın enerjisini toplamak nedeniyle bunaltıcı olabilir. Bu nedenle, bir şeyler ters giderse, uzaklaşmanız ve daha huzurlu bir yer bulmanız gerektiğini hissedebilirsiniz. Bunun nedeni, son derece hassas beyniniz ve kalbinizin olumsuz veya tetikleyici herhangi bir şeyi algılamasıdır. Bu nedenle büyük olasılıkla, kişisel zamana ve alana değer veren ve ona yatırım yapan içe dönük birisiniz. Ancak kendinizi dış dünyadan çok fazla izole etmemeye özen göstermelisiniz.

YALANLARI KOLAYLIKLA FARK EDEBİLİRSİNİZ

Sezginiz sayesinde, birinin size karşı dürüst olup olmadığını veya sizi aldattığını hissedebilirsiniz. Yalanlarının arkasında gerçekte ne saklandığını bilemeyebilirsiniz, ancak sizden bir şeyler sakladıklarını kesinlikle anlarsınız.

SINIRLARI ÇİZMEKTE ZORLANABİLİRSİNİZ





Yorgun olsanız bile, başkalarına elinizden geldiğince yardım etmek ve onların yanında olmak istersiniz. Sınırları belirlemenin, onları görmezden geldiğiniz ve gerektiği kadar umursamadığınız anlamına geldiğini hissediyor olabilirsiniz. Bu durum, duygusal olarak tükenmiş hissetmenize ve yalnızca başkaları için değil, kendiniz için orada olmanıza mutlak ihtiyaç duymanıza neden olabilir. Bu yüzden sizi derinden etkileyecek zararlı ve olumsuz duygulardan kendinizi korumak için sınırlarınızı belirlemeniz önemlidir.

İNSANLAR TAVSİYE İÇİN SİZE GELİR

Muhtemelen diğer kişinin sözünü kesmeyen ve sorunlarını yakından dinleyen mükemmel bir dinleyicisiniz. İnsanların, paylaşacakları önemli bir şeyleri olduğunda, herhangi bir yargıda bulunmadan size koşmasını sağlayan şey budur. Ancak, sınırı çizdiğinizden emin olmalısınız, çünkü diğer insanların sorunları sizi duygusal olarak incitebilir. Sizi ne kadar önemsediğinizi bildikleri için sizi manipüle etmeye çalışan insanlara karşı çok dikkatli olun.

BİR ORTAMIN ATMOSFERİNİ KOLAYLIKLA HİSSEDEBİLİRSİNİZ





Huzur ve dinginlik sizin için önemlidir ve bir odaya girdiğinizde aradığınız şey budur. Çok sessiz ve sakin bitkiler ve parlak renkler ile sıcak ortamları seviyorsunuz. Bu nitelikleri bir mekana girdiğinizde hemen hissedebilirsiniz ve olumsuz bir duyguya kapılırsanız bu, ayrılmak istemeniz için yeterlidir. Kaotik görünen ve hissettiren her şeyden kaçacaksınız.