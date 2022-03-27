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En güzel Van kedisi "Mia" oldu

Van'da, bu yıl 6. düzenlenen "Shopping Fest" alışveriş festivali kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından Van Kedisi Güzellik Yarışması organize edildi. Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde sivil toplum kuruluşları ve esnafın da desteğiyle düzenlenen festival renkli görüntülerle devam ediyor.

AA
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Giriş Tarihi: 27.03.2022 08:53
EN GÜZEL VAN KEDİSİ MİA OLDU

Etkinlikler kapsamında Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Van Kedisi Güzellik Yarışması'nda 32 kedi katıldı, kent sakinleri ve turistler yarışmaya ilgi gösterdi.

Kent Meydanı alanına kurulan podyumda hünerlerini sergileyen kedilere, boy, güzellik, göz, kulak, yanak, duruş, kuyruk gibi dallarda 9 jüri üyesi tarafından puan verildi.

İLK ÜÇE GİREN KEDİLER ÖDÜL GETİRDİ

Yapılan değerlendirmeler sonucu Ömer Yabaş'a ait 'Mia' isimli kedi birinci, Mehmet Adar Bayır'a ait 'Maya' isimli kedi ikinci, Furkan Fatih Aygür'e ait 'Bulut' isimli kedi üçüncü oldu. Yarışmada birinci olan kedinin sahibine tam, ikinci kedinin sahibine yarım, üçüncü kedinin sahibine çeyrek altın, iki kedinin sahibine de mansiyon ödülü verildi. Kedisi 200 tam puanla birinci gelen Yabaş, yaşadığı mutluluğu dile getirerek, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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