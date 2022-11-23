En lezzetli patatesin sırrı bu ipucunda! Airfyerı olanlar bu tarife bayılacak

Kabuklu patateslerin pişmesi çok uzun sürmesi, genellikle bu patateslerle yapılan tariflerden vazgeçilmesine neden olabiliyor. Fakat en iyi kumpirleri basit bir ipucuyla dakikalar içinde yapabilirsiniz. İşte en lezzetli patatesi yemenizi sağlayacak o ipucu…

Giriş Tarihi: 23.11.2022 11:25 PAYLAŞ ABONE OL

Kabuklu patates, her zaman en iyi sonucun alınamadığı, bazen fazla kuruyan bazense dış katmanın yandığı sinir bozucu bir sürece dönüşebilir. Fakat hava fritözü (airfryer) ürünlerinin son günlerde popüler olmasını bir diğer sebebi; birçok tarifi dakikalar içinde yapabilmesi.

"KABUĞU SOYULMAMIŞ MÜKEMMEL PİŞMİŞ PATATESİN SIRRI..." Bir Tiktok kullanıcı ise; hava fritözünde mükemmel kabuklu patatesler yapma ipucunu paylaştı ve büyük beğeniyle karşılaştı. Nisa Parmar (@nishascooking) adlı kullanıcı, patateslerini hava fritözünde pişirerek en lezzetli sonuca ulaştığını belirtti. Çıtır bir kabuğun yanı sıra oldukça iyi pişmiş bir iç katmanın bulunması için oldukça pratik bir yöntem bulunuyor.