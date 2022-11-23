En lezzetli patatesin sırrı bu ipucunda! Airfyerı olanlar bu tarife bayılacak

Kabuklu patates, her zaman en iyi sonucun alınamadığı, bazen fazla kuruyan bazense dış katmanın yandığı sinir bozucu bir sürece dönüşebilir. Fakat hava fritözü (airfryer) ürünlerinin son günlerde popüler olmasını bir diğer sebebi; birçok tarifi dakikalar içinde yapabilmesi.
"KABUĞU SOYULMAMIŞ MÜKEMMEL PİŞMİŞ PATATESİN SIRRI..."
Bir Tiktok kullanıcı ise; hava fritözünde mükemmel kabuklu patatesler yapma ipucunu paylaştı ve büyük beğeniyle karşılaştı.
Nisa Parmar (@nishascooking) adlı kullanıcı, patateslerini hava fritözünde pişirerek en lezzetli sonuca ulaştığını belirtti. Çıtır bir kabuğun yanı sıra oldukça iyi pişmiş bir iç katmanın bulunması için oldukça pratik bir yöntem bulunuyor.
Nisha, videosunda büyük bir patates aldıktan sonra; kabuğunda bıçakla birkaç delik açtı ve fritöz sepetine yerleştirilen patatesin üzerine zeytinyağı ve tuz ekliyor. Sıcaklığı 190 dereceye ayarladıktan sonra kızartma ayarını seçti ve patatesi 45 dakika boyunca fritözde pişirdi.
"EN LEZZETLİ KUMPİRLERİ DE RAHATLIKLA YAPABİLİRSİNİZ"
Tarifi deneyen birçok insan ise; denediklerinde elde ettikleri sonucu oldukça övdü. Hava fritözünde en iyi sonucu aldığını belirten Nisha, uyguladığı bu yöntemle en iyi sonuçları sunuyor.
Kabuklu patatesleri bu şekilde pişirdikten sonra, istediğiniz malzemelerle eşsiz bir kumpir yapabilirsiniz. İster sebzeli isterseniz karışık bir kumpir yaparak dakikalar içerisinde en lezzetli kumpir menüsünü oluşturabilir, herkesin bayılacağı bir sofra hazırlayabilirsiniz.