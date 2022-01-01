En yüksek engelleri "tırmanarak" aşıyor!

İzmir'de 2 çocuk ve 2 torun sahibi Gül Pasin (26), dünyanın pek çok yerindeki zorlu dağları tırmandı ve patika koşularında dereceler elde etti. Tanzanya'daki 5 bin 895 metrelik Kilimanjaro Dağı ve İran'daki 5 bin 609 metrelik Demavend Dağı'na tırmanan astım hastası Pasin, bu rahatsızlığının tırmanma ve koşmasına engel olmadığını belirtip, "Yaşım ilerledikçe azmim ve isteğim artıyor" dedi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı Sekreteri Gül Pasin, sportif faaliyetlerde elde ettiği başarılarıyla görenleri hayran bırakıyor. Pasin, doğa yürüyüşlerini sevdiği için İzmir Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü'ne (İDADİK) katıldı ve tırmanma eğitimi aldı. Eğitimlerin ardından önce Türkiye'deki daha sonra dünyadaki zorlu dağları tırmanan Pasin, patika koşularında da pek çok derece elde etti.