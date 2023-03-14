Enkaza dönen evinden "ekmek teknesi" 47 yıllık dikiş makinesini çıkardı!





"47 YILLIK MAKİNEMİ BIRAKAMAZDIM"

2 bloklu binanın 30 yıllık olduğunu hatırlatan Özsoy, "Diğer blok tamamen yıkıldı. Bizimki ayakta kaldı. Çok şükür rabbime. Eşyalarımın hepsini çıkaramadım, birçoğu kırılmış. Canımız sağ olsun. 17 sene dikiş dikerek evime katkı verdim. O şekilde çalışarak bu evlere sahip olduk. 47 yıllık makinemi bırakamazdım, büyük bir hatırası var. Yeniden dikiş dikmesem de kızlarım kullanır. Şu an gidiyoruz ama geri döneceğiz. Memleketimizi asla kimseye kaptırmayız. Kesinlikle geri döneceğiz. Şu an dünyanın en büyük zengini benim, çekirdek aile olarak hepimiz yaşıyoruz. Rabbim bana yavrularımı, torunlarımı bağışladı. Şükürler olsun" ifadelerini kullandı.