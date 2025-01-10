Enkazda 9 saat kalmıştı! Depremden sonraki yeni hayatını bakır işlemeciliğinde buldu

Siteler Mahallesi'ndeki 9 katlı apartmanın 4'ncü katında depreme yakalanan ve 70 kişinin yaşamını yitirdiği binanın enkazından 9 saat sonra çıkarılan Çelik, kentte bakır işleme sanatını yaşatmaya devam ediyor. Çelik, bakırdan yaptığı gaz lambası, çaydanlık, tepsi, fincan setleri gibi ürünlerini satarak geçimini sağlıyor. Bakır ustası Pınar Çelik, depremlerden sonra yeniden mesleğine kavuştuğunu, bakırdan eşyalar yaptığını anlattı.

Depremde 9 saat enkazda kaldığını, binalarındaki 70 komşusunu kaybettiğini dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"2017 yılından itibaren kentte tek bakır işleme ustasıyım. Çarşı merkezinde çalıştığımız yerler vardı, onların hepsi yıkıldı. Evde olan malzemelerim enkazda kaldı, kurtarabildiklerimi buraya getirdim. Depremden kısa süre sonra Fortuna Kadın Girişimci Kooperatifi'yle tanıştım ve onların kooperatifine üye oldum. Bize böyle bir dükkan verdiler. Erzincan'dan bakırları getirip gaz lambası, çaydanlık, tepsi, fincan setleri, ayran setleri yani aklınıza gelebilecek her türlü bakır el işçiliğini yapıyoruz."

AZMİYLE ÇEVRESİNDEKİLERE ÖRNEK OLUYOR

Ev hanımlarına örnek olduğunu aktaran Çelik, "Hayata tutunmak çok zor oldu bu süreçte. Sıfırdan başladık her şeye. Bütün kadınlara şunu söylemek istiyorum: Hiçbir zaman pes etmesinler." diye konuştu.

Kooperatif üyesi Arzu Akaslan da bakır işleme ustası Pınar Çelik'in azmiyle kadınlara örnek olduğunu söyledi.