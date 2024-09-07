Erkekli köyünün kadın muhtarı: “Köyümüz 5 seneye Paris olur”

"20 YILLIK SU SORUNUMUZU ÇÖZDÜ" Gülseren Demir ise 20 yıllık su sorunun çözüldüğünü söyleyerek, "Biz muhtarımızın çalışmalarından memnunuz, 20 senelik su sorununu çözdü, köyümüze sonda vurdurdu, sularımız çok kesiliyordu şimdi her gün akıyor. Daha çok iş yapacağından eminiz, mezarlarımız temizlendi, yolarımız yapılıyor" şeklinde konuştu.

"ERKEK MUHTARLARDAN DAHA ÇOK ÇALIŞIYOR" Köy bekçisi Cevat Demir de, "Muhtarımız köyümüzün sorunlarını çözdü, suyumuzu getirdi, yollarımızı yaptırdı. 20 yıllık su sorunumuzu çözdü. Daha yapacağı çok iş var, erkeklerden daha çok çalışıyor, görülen köy kılavuz istemez hizmetlerinden memnunuz" ifadelerine yer verdi.





"MUHTARLIĞI SEVEREK YAPIYORUM"

31 Mart seçimlerinde muhtarlığı 84 oy ile aldığını söyleyen Muhtar İfakat Karakoç ise muhtarlığı severek yaptığını belirterek, "Köylümüz beni seçti ben elimden geldiği kadar her hizmeti yapmaya çalışıyorum. Köyümüzün 20 yıllık su sorununu vardı onu çözdüm. Mezarlığımızı temizledik, yollardaki sorunları yama yaptırarak çözdük. Köyümüzü düzene sokmaya başladık. İnşallah daha da devam edeceğiz. Köyümüzün adı erkekli ama kadın olarak beni seçtiler. Halkımızın sorunlarını, dertlerini dinliyoruz, içimizden gelerek bu işi yapıyoruz, severek muhtarlığı yapıyorum sonuna kadar da gider inşallah" diye konuştu.