Erken doğdular, anne şefkatini görevlilerden alıyorlar! İkiz geyiklerin yürek ısıtan mücadelesi...

Merkezdeki bakıcıların da anne şefkatiyle yavru geyiklere yaklaşarak onların bakımını yaptığını dile getiren Çevik, şunları kaydetti:

"Hayvanlarımız ikiz doğum ve erken doğum olduğu için biraz eksik kiloda oldu. Yoğun bakım ünitesinde tutup elle besliyoruz. Anne bakmıyor, bakımı ve beslenmesini biz yapıyoruz. Normal yemlemeye geçildiğinde tekrar annesinin yanına bırakılacak. Isı, sıcaklık, yemleme gibi her türlü ilgi alakayı gösteriyoruz. Anneyi arattırmamaya çalışıyoruz. 10-15 gün kadar bizimle kalacak ve annesine kavuşturacağız."