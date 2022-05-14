Ev yenilemelinin sırları! Bu detayları kimse bilmiyor

Her evin kendine özgü bir hava kazanması için yalnızca birkaç ufak dokunuş yeterli olabilir. Evlerinizde yeni bir döneme girmek için ihtiyacınız olan tek şey bu detaylara göz atmak. İşte evini yenilemek isteyenlere birkaç öneri.
DUVAR RENKLERİ
Yatak odası veya salon gibi alanlarda tek duvarı boyarak ortamda aradığınız kontrastı yakalayabilirsiniz. Diğer duvarlara göre koyu bir ton tercih edebileceğiniz gibi turkuaz, lacivert veya turuncu gibi dikkat çekici bir renk tonunu deneyebilirsiniz. Boyadığınız duvar renginde oda içerisine yerleştireceğiniz objeler ise hoş bir geçiş oluşturmanızı sağlar.
AYDINLATMA
Aydınlatma, evin en önemli dekorasyon detaylarından biri. Modern veya rustik görünüme sahip avizeler arasından tercih yapabilir, böylece odanızın havasını değiştirebilirsiniz. Doğal ağaçtan yapılan lambader veya avizeler ise odanızda çok daha doğal bir görünüm elde etmenizi sağlar. Bir berjerin yanına koyacağınız lambader detayı odanızda büyük bir değişim yarabilir.
KIRLENTLER
Belki tüm koltukları değiştiremezsiniz ama kırlent desenleri ile döşemelerde farklı bir görünüm oluşturabilirsiniz. Büyük floral etkiye sahip çiçek desenlerinin yanı sıra etnik çizgilere sahip kırlentleri de değerlendirebilirsiniz. Koltuklarınızla benzer renk yerine kontrast oluşturacak tonları seçerek ortamda sıcak bir hava oluşturabilirsiniz.
TEKLİ KOLTUK
Tüm mobilyalarınızı değiştirmek yerine koltuklarınıza göre daha canlı ve zıt bir renge sahip bir berjer veya tekli koltuğu odanıza dahil edebilirsiniz. Bu renge sahip kırlentleri ise diğer koltuklara yerleştirerek zıtlıkların uyumunu yakalayabileceğiniz bir oturma alanı oluşturma alanınızaı sağlar. Ayrıca doğal görünüm isteyenler için ise rattan tekli koltuklar sayesinde oldukça rahat bir ambians oluşturabilirsiniz.
AYNA
Bulunduğunuz ortamı hem daha geniş göstermek hem de farklı bir hava kazandırmak için dekorasyonun vazgeçilmezi olan aynalar, ortamda etkisi en net hissedilir dekorasyon ürünleri arasında yer alır. Farklı çerçeve detayları, boyut ve kesimlerle odanızda istediğiniz çizgiyi yakalayabilirsiniz.
PERDELER
Son yıllarda oldukça popüler olan store ve zebra perdeler, evlerinizde farklı bir detay yaratabilir. Fakat daha farklı bir değişim için yalnızca fon perde eklemek de yeterli olabilir. Tek duvarı boyadığınız renk veya ufak bir ekleme yaptığınız berjerin rengi gibi detayları göz önünde bulundurarak fon perde seçimini yapabilirsiniz.
BİTKİ EKLEYİN
Evlerde dekorasyonu değiştirmenin en iyi yollarından biri, yaşam alanlarına bitkilendirme yapmaktır. Taze çiçeklerden yapacağınız bir bitkilendirme evinizde hem güzel kokuları hem de hoş renkleri bir araya getirmenizi sağlayabilir. Ayrıca yeşil yapraklı bitkiler ise gün içerisinde ortamın oksijenini artırmak için iyi bir tercihtir. Aynı zamanda oturduğunuz alanda doğa ile iç içe ferahlatıcı bir etki oluşturabilirsiniz.