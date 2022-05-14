Ev yenilemelinin sırları! Bu detayları kimse bilmiyor

Her evin kendine özgü bir hava kazanması için yalnızca birkaç ufak dokunuş yeterli olabilir. Evlerinizde yeni bir döneme girmek için ihtiyacınız olan tek şey bu detaylara göz atmak. İşte evini yenilemek isteyenlere birkaç öneri.

DUVAR RENKLERİ

Yatak odası veya salon gibi alanlarda tek duvarı boyarak ortamda aradığınız kontrastı yakalayabilirsiniz. Diğer duvarlara göre koyu bir ton tercih edebileceğiniz gibi turkuaz, lacivert veya turuncu gibi dikkat çekici bir renk tonunu deneyebilirsiniz. Boyadığınız duvar renginde oda içerisine yerleştireceğiniz objeler ise hoş bir geçiş oluşturmanızı sağlar.

AYDINLATMA

Aydınlatma, evin en önemli dekorasyon detaylarından biri. Modern veya rustik görünüme sahip avizeler arasından tercih yapabilir, böylece odanızın havasını değiştirebilirsiniz. Doğal ağaçtan yapılan lambader veya avizeler ise odanızda çok daha doğal bir görünüm elde etmenizi sağlar. Bir berjerin yanına koyacağınız lambader detayı odanızda büyük bir değişim yarabilir.