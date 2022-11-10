Evdeki tüm tozlardan kurtulmanızı sağlayacak yöntem! Kısa sürede pırıl pırıl bir ev için…

Evinizdeki tozdan kurtulmak için tek yapmanız gereken bu adımları izlemek. Eviniz kısa sürede pırıl pırıl ve lekesiz olacak.
NE SIKLIKLA TOZ ALINMALI?
Tozdan tamamen (veya en azından bir süreliğine) gerçekten kurtulmak için sadece bir toz bezinden daha fazlasına ihtiyacınız vardır. Evinizi tozdan uzak tutmak için tavsiyemiz, tavan vantilatörü ve döşeme gibi ulaşılması kolay alanlar için en az ayda bir kez iyi şekilde toz alınmasıdır. Yüksek pencereler ve tavanlar, resim çerçeveleri ve raflar gibi küçük eşyaların ise her üç ila altı ayda bir tozu mutlaka alınmalıdır.
Neye ihtiyacınız olacak?
Ekipman / Araçlar
Malzemeler
Talimatlar
Evinizdeki Tozdan Nasıl Kurtulursunuz?
Doğru Malzemeleri Bir Araya Getirin
Sıradan bezler tozları almak yerine bir noktadan diğerine taşırlar. Bunun için çözüm ise bir mikrofiber bez kullanmak.
Henüz denemediyseniz, mikrofiber, toz alma malzemesinin temel taşıdır. Bu dayanıklı kumaş, tozu taşımak veya yaymak yerine yakalar ve toplar. Bez kirlendiğinde, diler elde yıkayabilir dilerseniz çamaşır makinesine atabilirsiniz. Her iki yöntemde de sonuç iyi olacaktır.
İpucu
Tavan vantilatörleri ve ulaşılması zor aydınlatma armatürleri için, merdiven ve taburelere tırmanmaktan çok daha güvenli olduğundan, uzun sopanın ucuna yerleştirilmiş mikrofiber bezleri kullanın.
Tavandan Zemine Doğru Çalışın
Artık doğru malzemelere sahip olduğunuza göre, göz hizasında gördüğünüz ilk şeyin tozunu almak isteyebilirsiniz. Ama bunu yapmaktan kaçının.
İlk olarak, mikrofiber toz bezinizi bir sopanın ucuna yerleştirin ve yüksek alanların tozunu almaya başlayın. Bu adım, özellikle bu tavan vantilatörleri için çok önemlidir. Çünkü bu alan temizlenmezse ve temizliğin ardından çalıştırılırsa üzerindeki tüm tozu odaya yayar.
Mikrofiber bezinizi nemlendirin, en sevdiğiniz çok amaçlı temizleyiciden bir spreyi doğrudan bezin üzerine dökün ve temizlemek için yüksek yüzeyleri nazikçe silin.
Mümkün Olduğunda Elektrikli Süpürgeden Yardım Alın
Üzerine toz başlığını eklediğiniz elektrikli süpürgenizi raflarda, dolapların üstünde ve kapsamlı tozunu almak istediğiniz her alanda kullanın. Ancak elektrik süpürgesini toz almak için kullanırken başlık kullandığınızdan emin olun. Aksi halde mobilyaları çizebilirsiniz.
Elektrikli süpürgenizin bir HEPA filtresine sahip olduğundan emin olun. Süpürgeler, topladıkları tozun bir kısmını geri teperek temizlediğiniz odaya geri verir. HEPA filtreleri aslında bu tozu yakalar (ve evcil hayvan tüylerini yakalama konusunda harikadırlar), toz alma işinizi çok daha etkili hale getirir.
İpucu
Beğendiğiniz elektrikli süpürgede HEPA filtresi yoksa elektrikli süpürgeniz için bir tane satın alabilirsiniz. Bu eklentiyi kolayca mağazalarda ve internette bulabilirsiniz.
Mikrofiber Bezi Cam Yüzeylerde de Kullanın
Mikrofiber bezler, evinizdeki herhangi bir yüzeyi tozdan arındırmak için en iyi seçenektir. Cam temizliğini gerçekten çok daha kolay hale getiren çizgisiz parlaklık sağlamak için özel olarak cam için yapılmış özel mikrofiber havlular bile vardır. Tüm evinizi tozdan arındırmak için cam veya ahşap yüzeylerde de mikrofiber bez tercih edin.
Süpürgelikleri İhmal Etmeyin
Aydınlatma armatürlerinden ve tavan vantilatörlerinden tezgahın ve bibloların tozunu aldıktan sonra, süpürgeliklerinize geçmeyi ihmal etmeyin. Süpürgeliklerinizin tozunu daha önce almadıysanız ilk defa yaptığınızda evinizi profesyonelce temizlenmiş gibi hissettireceğini ve farka inanamayacağınızı garanti ediyoruz.
Süpürgeliklerin tozunu almaya elektrikli süpürgeniz ve bu alanlara uygun bir başlık kullanarak başlayın. Ardından mikrofiber bezinizi alın, en sevdiğiniz çok amaçlı temizleyiciyi üzerine sıkıp hızlı bir silme işlemiyle bitirin.