Evdeki tüm tozlardan kurtulmanızı sağlayacak yöntem! Kısa sürede pırıl pırıl bir ev için…

İpucu Tavan vantilatörleri ve ulaşılması zor aydınlatma armatürleri için, merdiven ve taburelere tırmanmaktan çok daha güvenli olduğundan, uzun sopanın ucuna yerleştirilmiş mikrofiber bezleri kullanın.

Tavandan Zemine Doğru Çalışın

Artık doğru malzemelere sahip olduğunuza göre, göz hizasında gördüğünüz ilk şeyin tozunu almak isteyebilirsiniz. Ama bunu yapmaktan kaçının.

İlk olarak, mikrofiber toz bezinizi bir sopanın ucuna yerleştirin ve yüksek alanların tozunu almaya başlayın. Bu adım, özellikle bu tavan vantilatörleri için çok önemlidir. Çünkü bu alan temizlenmezse ve temizliğin ardından çalıştırılırsa üzerindeki tüm tozu odaya yayar.

Mikrofiber bezinizi nemlendirin, en sevdiğiniz çok amaçlı temizleyiciden bir spreyi doğrudan bezin üzerine dökün ve temizlemek için yüksek yüzeyleri nazikçe silin.