Evi temizlerken yapılan en büyük hata! Bu alışkanlık mikroplara davetiye çıkarıyor…

Daha temiz bir eve sahip olmak için değiştirmeniz gereken alışkanlıkları temizlik uzmanları açıkladı. Her hafta değiştirmek için bir veya iki kötü temizlik alışkanlığı seçerek başlarsanız, yakında daha temiz bir eve sahip olabilecek ve keyif aldığınız şeyler için daha fazla boş zamana sahip olacaksınız.
ISLAK HAVLU VE DUŞ PERDELERİNİ HAVALANDIRMAMAK
Islak duş perdelerilerini sıkıştırılmış şekilde ıslak havluları yığın halinde bırakmayın.
Temizlik uzmanı Katie Berry , "Duş perdesinin her iki tarafında da hava akımının olması ve kurumasına yardımcı olması etrafında boşluk bıraktığınızdan emin olun" diyor. Bu küf ve nemi azaltacaktır. Yerdeki nemli havlular banyonuza küf kokusu verir ve aynı zamanda haşereleri çekme eğilimindedir."
Bu, değiştirebilecek en basit yanlış alışkanlıklardan biridir. Duş perdesini her kullanımdan sonra kapatmak daha çabuk kurumasına yardımcı olur ve küf oluşumunu engeller. Islak havluları kurutmak için asarak tekrar kullanma imkanı elde edecek ve çamaşır yükünüzü de hafifleteceksiniz.
KİRLİ ALETLERLE TEMİZLİK YAPMAK
Kirli temizlik malzemelerini kullanırken nasıl temiz sonuçlar bekleyebilirsiniz? Çamaşır makinenizde deterjan kalıntısında biriken bakteri kokusu varsa, giysileriniz de kokar. Vakum torbanız veya filtreniz tozla doluysa, artık iyi bir emiş gücü sağlamaz. Kirli bir paspas veya sünger daha fazla bakteriyi de etrafa saçmanıza neden olacaktır.
Aletleri her kullanımdan sonra tamamen boşaltarak veya sıcak suda yıkayarak ve dezenfektan ekleyerek iyice temizlemek için zaman ayırın.
TEK BİR MENDİLLE TÜM BANYOYU TEMİZLEMEK
Tek kullanımlık dezenfektan mendiller, banyo lavabosunun hızlı bir şekilde silinmesi için mükemmeldir. Ancak bu küçük mendil, bütün bir banyoyu temizlemeye yetecek kadar dezenfektan içermez. Klozet kapağına ve kulplarına ulaştığınız zaman, dezenfektan özellikleri gitmiş olur ve bakterileri bir yüzeyden diğerine yaymış olursunuz.
Etkili olması için, mendil yeterli dezenfektan malzemesi içermelidir, böylece yüzey en az dört dakika boyunca ıslak kalır. Kapsamlı bir temizlik için birden fazla mendil veya temiz bir bez ve yeterli dezenfektan ve su solüsyonu kullanmanız önerilir.
KİRLİ BULAŞIKLARI LAVABODA BIRAKMAK
Kirli bir bardağı lavabo yerine bulaşık makinesine koymak ne kadar sürer ? Kirli bulaşıkları lavaboda bırakmak, bakteriler için mükemmel bir üreme alanı ve aç böcekler için bir ortam yaratmaktadır.
TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN YANLIŞ SAKLANMASI
Belirlediğiniz temizlik süresinin yarısını uygun temizleyicileri ve araçları bulmaya çalışarak mı harcıyorsunuz? Bu, değiştirilmesi oldukça kolay kötü bir alışkanlıktır.
Şeffaf cam şişeler rafta hoş görünebilir, ancak tüm ürünler için uygun değildir. "Hidrojen peroksit veya klorlu ağartıcı gibi bazıları güneş ışığına maruz kaldıklarında etkinliğini kaybederler. Alkol veya aseton gibi çözücüler dahil diğerleri bu maddeler yanıcıdır. Bu nedenle ısı ve ışıktan uzak, sıkıca kapatılmış kaplarda saklanmaları gerekir.
Evin her alanı için ihtiyacınız olan temizlik malzemelerini bir araya toplayın ve o alana yakın bir yerde saklayın. Banyo temizleyicileri küçük bir plastik taşıma çantasına yerleştirilebilir ve bir rafa veya lavabonun altına saklanabilir.
Hızlı bir toz alma işlemi için gerekli olan ürünler ile mobilya temizleme malzemelerini bir arada tutabilirsiniz. Ve son olarak, tüm çamaşır ürünleri çamaşır makinesinin bulunduğu alanda güvenli bir şekilde saklanmalıdır.