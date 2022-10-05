Evi temizlerken yapılan en büyük hata! Bu alışkanlık mikroplara davetiye çıkarıyor…

Daha temiz bir eve sahip olmak için değiştirmeniz gereken alışkanlıkları temizlik uzmanları açıkladı. Her hafta değiştirmek için bir veya iki kötü temizlik alışkanlığı seçerek başlarsanız, yakında daha temiz bir eve sahip olabilecek ve keyif aldığınız şeyler için daha fazla boş zamana sahip olacaksınız.

ISLAK HAVLU VE DUŞ PERDELERİNİ HAVALANDIRMAMAK

Islak duş perdelerilerini sıkıştırılmış şekilde ıslak havluları yığın halinde bırakmayın.

Temizlik uzmanı Katie Berry , "Duş perdesinin her iki tarafında da hava akımının olması ve kurumasına yardımcı olması etrafında boşluk bıraktığınızdan emin olun" diyor. Bu küf ve nemi azaltacaktır. Yerdeki nemli havlular banyonuza küf kokusu verir ve aynı zamanda haşereleri çekme eğilimindedir."

Bu, değiştirebilecek en basit yanlış alışkanlıklardan biridir. Duş perdesini her kullanımdan sonra kapatmak daha çabuk kurumasına yardımcı olur ve küf oluşumunu engeller. Islak havluları kurutmak için asarak tekrar kullanma imkanı elde edecek ve çamaşır yükünüzü de hafifleteceksiniz.