Evinizdeki küfü silip süpürüyor! İşte ortamın havasını temizleyecek o bitki…

Ev bitkileri, yalnızca dekorasyon amacıyla değil aynı zamanda bazı sağlıklı alternatifler sunuyor. Önemli olan bakımı kolay ve etkili bir bitki seçmektir. Öncelikle ışık gereksinimlerini, toprak tercihlerini ve su ihtiyaçlarını anlamak gerekir. İşte evinizdeki küfü yutacak olan o bitkiler…

DUVAR SARMAŞIĞI

Nemli ortamlardaki küfü giderebilecek olan bu bitki, aynı zamanda küçük banyolar için de ideal bir seçim. Yarı gölge alanlarda büyüyebilen bu bitkilerin, aynı zamanda düzenli olarak sulanması gerekiyor. Sarmaşıklar orta derecede nemi tercih ederken, normal düşük ev seviyelerini tolere edeceklerdir. Nemi artırmak istiyorsanız, bitkiyi ıslak çakıl veya perlit tepsisine yerleştirin. Sarmaşıkların suda kalmasına izin vermeyin.