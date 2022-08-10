Evinize süs diye aldığınız bu bitkiler zehirliyor! İşte eve asla sokmamanız gereken o bitki…

Çiçek bakmak bir o kadar huzur verici ve güzel olsa da bazı bitkiler var ki sizi derinden etkiliyor. Eğer alerjik bir yapınız varsa, herkesin düştüğü bu hataya sizde düşmeyin. Sizi zehirleyen o bitkilerin neler olduğuna gelin beraber bakalım.
BONSAİ BİTKİSİ
Eğer alerjik bir yapınız varsa bu bitkiyi asla evinize sokmayın! Çünkü hem alerjinizi artıracaktır hem de sularken ve budarken size zarar verecek bir bitki. Genelde burun tıkanması ve gözün sulanması gibi belirtiler veriyor.
İNGİLİZ SARMAŞIĞI
Uzmanlar bu bitkinin ne kadar zararlı olduğundan ve evde bakılmaması gerektiğinden bahsetti. Özellikle kızarıklık veya kabarcıklara neden olabilecek alerjik bir cilt reaksiyonuna neden olabileceğini ve evcil hayvanınız yanlışlıkla yutarsa, veteriner hekimlere göre solunum problemlerine, felce ve hatta komaya neden olabileceğini de söyledi.
ZAKKUM
Kanada Biyoçeşitlilik Tesisinde yapılan bir çalışmada bu bitkinin son derece zehirli olduğu ve bir yaprağının bile sizi veya evcil hayvanınızı öldürebileceğini söylüyor. Zakkum, zakkum yaprağı çayı ve özlerinin alımına bağlı olarak birçok zehirlenme ve ölüm vakası olmuştur.
SUKULENTLER
Sukulentler son zamanlarda aşırı popüler olan bitkiler arasında yerini alıyor. Fakat bu bitkiden böcekler kolayca diğer bitkilere yayılabilir ve onlardan kurtulmanız zor ve oldukça zararlı olabilir. Bu nedenle sukulentler de evde bakılması zararlı olabilecek bitkiler arasında yer alıyor.