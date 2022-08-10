Evinize süs diye aldığınız bu bitkiler zehirliyor! İşte eve asla sokmamanız gereken o bitki…

Evinize güzellik katsın, havası değişsin diye bitkilerle evinizi süslüyor musunuz? Özellikle bitki bakmayı seviyorsanız bu yüzden sağlığınızdan olabilirsiniz! Evinizi dekore etmek isterken, farkında olmadan çocuklarınıza, kendinize ve evcil hayvanınıza zarar veriyorsunuz… İşte asla almamanız gereken o bitki…

Giriş Tarihi: 10.08.2022 09:19 PAYLAŞ ABONE OL

Çiçek bakmak bir o kadar huzur verici ve güzel olsa da bazı bitkiler var ki sizi derinden etkiliyor. Eğer alerjik bir yapınız varsa, herkesin düştüğü bu hataya sizde düşmeyin. Sizi zehirleyen o bitkilerin neler olduğuna gelin beraber bakalım.

BONSAİ BİTKİSİ Eğer alerjik bir yapınız varsa bu bitkiyi asla evinize sokmayın! Çünkü hem alerjinizi artıracaktır hem de sularken ve budarken size zarar verecek bir bitki. Genelde burun tıkanması ve gözün sulanması gibi belirtiler veriyor.